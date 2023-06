Astăzi este Ziua Drapelului Național. Premierul Ciolacu ne cere să fim mândri

Ziua Drapelului Național este sărbătorită în România, potrivit legii, la data de 26 iunie.

Premierul Marcel Ciolacu le-a adresat românilor un mesaj în dimineața zilei de 26 iunie 2023.

Mesajul postat pe internet de șeful Executivului este următorul:

“Drapelul României este Simbolul națiunii noastre, drapelul României este conștiința noastră, ca țară, ca popor, ca istorie.

Sub culorile sale ne afirmăm identitatea noastră.

Sub culorile sale au luptat eroii noștri care ne-au apărat țara și demnitatea.

Sub culorile sale s-a înfăptuit Marea Unire.

Și tot sub culorile drapelului nostru se cântă imnul național în competițiile sportive internaționale.

În fapt, prin aceste trei culori le spunem celorlalți cine suntem noi.

Să fim deci mândri cu drapelul nostru, oriunde ne-am afla!”

