Recesiunea țărilor europene poate fi stopată

Inflația se apropie de zece procente în zona Euro. Pe piața SPOT a energiei se doboară recorduri peste recorduri. Ieri, în majoritatea statelor UE, s-a vândut curent la 635 de Euro MWh, de trei ori mai scump decât anul trecut. Industria germană, marea susținătoare a monedei europene, e în prag de colaps.

Marii industriași l-au mandatat pe fostul cancelar, Gerhard Schröder, să negocieze cu Gazprom un preț preferențial la gaze.

Asociația de comerț districtual Halle-Saalekreis din Sachsen-Anhalt a trimis o scrisoare deschisă cancelarului german Olaf Scholz, solicitându-i să militeze pentru ridicarea tuturor sancțiunilor împotriva Rusiei și începerea negocierilor de pace, relatează revista Focus.

‘Vrei să fii cancelarul care a ruinat Germania? Chiar vrei să-ți sacrifici țara pentru Ucraina?’ Este una dintre întrebările acide din scrisoarea deschisă adresată cancelarului Scholtz. Acțiunii i s-au alăturat reprezentanții a 16 bresle meșteșugărești.

Doar cei săraci plătesc factura războiului

Prețul războiului a fost plătit întotdeauna de cei mai săraci. Nemții se pregătesc de cea mai cumplită iarnă din istoria postbelică. Totuși, contractele gospodăriilor cu firmele de energie sunt pe termen lung. Există, astfel, o anumită protecție. Guvernul semafor a decis reducerea TVA și supraimpozitarea companiilor energetice, pentru a descuraja creșterea prețurilor facturilor.

“O recesiune este acum aproape sigură, inflația va ajunge la două cifre, o iarnă cu deficit de energie se apropie cu pași repezi,” se spune într-o analiză Reuters.

Se simte în aer cum plutește ratarea! E o vorbă din fotbal, aplicabilă și recesiunii ce mușcă din economiile europene, cu dinți de șobolani.

desen de Ștefan Popa Popa’S

„Așa nu se mai poate! Cât să mai reziste populația? Trebuie ca Bruxelles-ul să intervină,” a fost reacția unei colege, specializată pe piața energiei.

Prețurile din supermarket-uri tind să explodeze. Deși, barilul de petrol s-a înjumătățit (se zice că printr-o înțelegere mediată de Erdogan), la pompe nu se simte ieftineala.

Primele semne ale recesiunii: marfa se-npute pe rafturi

Vânzările cu amănuntul sunt deja în scădere, cu luni înainte de începerea sezonului de iarnă, iar cumpărătorii își reduc compoziția coșului. În iunie, volumul vânzărilor cu amănuntul au scăzut în Europa cu aproape 4%, față de anul precedent. Și cu 9% în Germania, țară mai cumpătată.

Italia și Germania sunt cele mai dependente de gazul rusesc. Pe bursa de la Viena, gazul a ajuns la un preț record. De trei ori mai mare decât anul trecut, pe această vreme. De aceea, guvernul federal discută despre introducerea unor vouchere de 150 de Euro pe lună. În Marea Britanie, de un ajutor de 400 de Euro și de creșterea impozitelor la distribuitori și producători.

Fabricile de topit aluminiu și zinc lucrează la jumătate din capacități. Cele producătoare de îngrășăminte sunt închise, pentru că folosesc gaz în capacitățile de producție.

Dacă francezul se teme că va plăti jumătate din salariu pe consumul de energie, românul ce să mai zică? În iarnă, făcea haz de necaz. Că el plătește jumătate la curent și jumătate la gaz. Ce să mai rămână din leafă?

Politrucii noștri nu simt șocul

Politrucii de la București nu simt șocul. Ei au mașini la scară, mănâncă la restaurante care decontează, au slujnice și nu fac piața. Cum ar putea să priceapă unda seismică a noului cutremur provocat?

În țările europene, reducerile de la rafturile specializate în mega-discount-uri sunt luate pe sus. Ce noroc că la noi astfel de privilegii capitaliste nu-și au locul. Îmi amintesc că în urmă cu un an (perioadă de pace), o bătrână m-a întrebat dacă vede bine. 3,50 un kilogram de mălai. Cu o lună înainte luasem pentru puicuțele mele, același produs cu 1,30 de lei. Se triplase prețul. Azi e 4,8 lei. #slavi Ucraina.

ÎN SUA au crescut rapid salariile, în Europa mai domol și în România, aproape ioc. Pentru a domoli zvâcnetul inflației, FED-ul american a crescut rapid ratele dobânzilor, cu scopul de a îmblânzi hoinara creștere a prețurilor.

În schimb, Banca Centrală Europeană a crescut ratele doar o singură dată, mai sus de pragul “zero.” Decizia a fost luată cu mâna tremurândă, de frica intrării în incapacitate financiară a unor țări îndatorate până-n gât, cum ar fi Italia, Spania și Grecia, țări care ar putea să nu-și mai plătească datoriile.

Gargara încălzirii globale vs caldul nemțesc din iarnă

Oficinele bruxelleze continuă să pară căzute de pe altă planetă. Vorbesc tura-vura despre încălzirea globală, mărirea emisiilor de carbon și despre gândacii care atunci, când nu se mănâncă, blochează procesul de dezvoltare a țărilor mai sărace.

Ni se explică peste tot că războiul are un cost. Ok. Dar ce vină au pacifiștii? Reacționarii pot să lupte nu doar cu tastele pe rețelele sociale, chiar să se și înroleze în noua Armată republicană (IRA a influențat intelligence-ul englez, pus în dispozitivul ucrainean?). Nu-i oprește nimeni din dorința suicidală de a stârpi rusismul de pe planetă și să-l vadă pe Putin, ca pe Lenin, cu vată-n nas. Go ahead! Ar zice englezul.

Ce nu înțelegem noi e de ce să plătim aceleași costuri cu războinicii, aprigi înălțători de slavă? Războiul e al lor. Nu al nostru. De ce trebuie să contribuim la sporirea averilor marilor miliardari ai lumii? Noi nu suntem idioții utili de sub cămașa de forță a noii ordini mondiale.

VOCILE LUMII

The Guardian

Publicație engleză

“Germania, cea mai puternică economie a Europei, se află în centrul furtunii, deoarece criza energetică, lunile fără precipitații și o întrerupere a comerțului global îi afectează baza de producție. Creșterea economică a încetinit până la stagnare în al doilea trimestru și este probabil să devină negativă în lunile următoare.

„Doar un miracol poate face ca Germania să nu cadă în recesiune în a doua jumătate a anului,” a declarat Carsten Brzeski de la banca olandeză ING pentru The Guardian

