Suferind de infarct pe scena de concert a Arenelelor Romane din București, chitaristul Al Di Meola, un artist de renume mondial, a scris pe pagina sa de socializare că “le va fi veșnic recunoscător medicului și asistentelor de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” care i-au salvat viața.”

„Voi fi veşnic recunoscător dr. Valentin Chioncel şi echipei sale.” Intervenția chirurgicală a reușit. Chitaristul a fost externat. Se zice că viața omului se schimbă, după un infarct! Dar nu se știe ce se întâmplă cu sufletul. Dumnezeu lucrează prin mâna medicilor și asta nu e puțin. Îngerii l-au vegheat cinci zile și a ieșit zâmbind în lumina soarelui de octombrie, deloc cenușie.

Succesul medicinei românești, apreciat de fanii artistului

Succesul echipei medicale de la Spitalul Bagdasar Arsene a fost lăudat de fanii de pe întreg mapamondul. România a fost prezentată, din nou, într-o lumină puternică. Marile agenții de presă au prezentat cazul și performanța medicilor români.

Dar cine este doctorul Chioncel, cardiologul care a dus faima medicinei românești pe întreg globul? Un doctor pasionat de profesie. Unul dintre marii noștri specialiști.

Chitaristul Al Di Meola a fost externat chiar de Ziua Internațională a Inimii.

Ai Di Meola și doctorul Chioncel

Mâinile dibace și grija asistentelor românce vor rămâne veșnic în amintirea artistului. “Still can’t believe all of this happened!” (Încă nu pot să cred că s-au întâmplat toate acestea), a spus artistul. Comentariile fanilor au inundat pagina sa de facebook. I se recomandă artistului mai multă grijă, odihnă și voie bună. “Un mare medic român a salvat marele chitarist al lumii,” scrie unul dintre aceștia. “Binecuvântări în continuare Al! Felicitări Spitalului Bagdasar-Arseni!” – spune altul. „Kudos to Dr. Valentin Chioncel and his incredible team!” Aplauzele nu mai prididesc. Fanii se roagă pentru el, dar și pentru minunații medici români. După cum se vede din pățania artistului, trebuie ca alții să ne răsplătească doctorii, noi fiind mai mereu cârcotași și aruncători de noroi în ventilator.

Medicina românească e una de top, conform estimărilor străinilor. Îmi amintesc de vorbele unui șeic din Emiratele Arabe Unite, într-un dialog purtat, cu mulți ani în urmă, la Abu Dhabi. “Romania? Good women and good medicine.”

Anticorupția umbrește gloria

Anticorupția chinuie și azi mari profesori. Suntem probabil singurul stat european care arestează salvatorii de vieți. Ni se repetă cu obstinație că iau șpagă. Am scris despre doctorul Gașpar de la Timișoara. Opera inimile pacienților de la tata de la țară. Nu pretindea un leu. Până în ziua când “l-au făcut” invidioșii pentru performanțele sale. Pe marele nostru transplantolog Irinel Popescu, procurorii îl târăsc prin procese, într-o cauză în care fapta nu există. Recent, am aflat că s-au pus la dosar înregistrări telefonice fără mandat, deci ilegale. Până unde duce inconștiența statului? Să-ți distrugi toate elitele, pentru că așa a dictat hegemonul?Câteva mii de străini studiază în universitățile medicale românești. Gloria se opține ușor, prestigiul, însă, foarte greu. Spitalele lumii sunt pline de doctori români. Au plecat nu de binele ce le e în țară. Se spune că doctorii câștigă mult. Între 12.000 – 15.000 de lei. Este o sumă mare? Știți cât ia un procuror care chinuie sufletele? De trei ori mai mult.

Între Jimmy Page și Santana

Introducând în lumea muzicală conceptul de jazz-fusion, Al Di Meola este comparat la măiestrie cu celebrii Jimmy Page, Santana, Phil Collins.

Artistul a împlinit recent 69 de ani. S-a născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954! A urmat colegiul de muzică Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, “Return to Forever,” alături de care a cântat până în 1976. Primul său album, „Midnight Sun,” a impresionat lumea. A colaborat, printre alţii, cu artişti ca Luciano Pavarotti, Paco de Lucia, Phil Collins, Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Won.

Stilul său e inconfundabil. Ciupind corzile, electrizează lumea. Sound-ul muzicii sale e o împletire de genuri. A îndrăznit să cânte flamenco, fiind singurul muzician nespaniol care s-a aventurat pe grelele partituri. Prin anii ’80, a introdus chitara electrică și sintetizatorul.

Iată că meseriașii medicinei românești i-au salvat viața. Poate continua să încânte lumea, grație meseriașilor români.

Dar cine sunt doctorii Valentin Chioncel și Bagdasar-Arseni? Ce treabă a avut cu ei și Saw Bellow?

Dr Chioncel, salvatorul lui Al Di Meola, cum i se va spune de acum înainte, este medic primar cardiolog în cadrul Clinicii de Cardiologie a Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni” și doctor în științe medicale, Șef Lucrări U.M.F. ”Carol Davila” din București.

Are o experiență de aproape trei decenii în tratamentul urgențelor cardiace, activitate desfășurată în Unitatea de Terapie Intensivă Coronariană (Spitalul de Urgență Floreasca), Institutul de Cardiologie Fundeni și Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar Arseni.”

Știu românii cine e Bagdasar? Știu străinii, care au citit cartea “Iarna Decanului” a nobelistului Saw Bellow. Personajul principal al operei, Corde, aterizează în București după cutremurul din 1977. Vorbește despre greutățile din spitalele românești.

Saw Bellow a fost căsătorit cu singura fiică a lui Dumitru Bagdasar

Puțină lume știe că scriitorul american a fost casatorit cu Alexandra Bagdasar, ceade-a patra lui nevasta dintre cele cinci cu care a fost căsătorit. I se spunea Mina. Și-a păstrat numele din prima cununie: Alexandra Ionescu. Renumită matematiciană, cu un doctorat la Yale, născută Bagdasar, fiica celebrului neurochirurg Dumitru Bagdasar și a Floricăi Bagdasar, prima femeie ministru (al sănătății) din România. Fiica lor, căsătorită cu Bellow, s-a întors în țară pentru a fi alături de mama ei (Valeria), aflată pe patul de moarte și evident de înmormântarea ei.

Ca o acoladă a timpurilor, soții Bagdasar s-au întors în țară, după ce au învățat neurochirurgie în America. Autoritățile române i-au șicanat.

Performanțeke doctorului Chioncel

Dr Chioncel participă la Congresele Europene de cardiologie, unde are mereu o lucrare de cercetare, pe care o prezintă specialiștilor mondiali.

Este președinte al Grupului de Lucru de Cardiologie de Urgență al Societății

Române de Cardiologie, membru al Societății Europene de Cardiologie și al Consiliului Român de Resuscitare. Căutați-l! Are mână bună.

Un salvator de inimi are profilul eroului, dar puțini recunoaștem asta.

Glorie medicinei românești. Felicitări doctorului Valentin Chioncel.

VOCILE LUMII

Dan Negru

“ Pun târziu în noapte fotografia asta după o cină cu Al Di Meola ,unul din cei mai mari chitariști pe care i-a dat istoria. “Doctorii voștri mi-au redat viața” a fost vorba pe care am auzit-o cel mai des în seara asta. Infarctul suferit de Al Di Meola în România a fost breaking news mondial. Să fie fotografia asta un omagiu adus doctorilor pe care încă-i avem. Am apucat să-i spun ca România a pierdut 40 mii de medici doar in ultimii 10 ani !” – a scris Dan Negru pe pagina sa de socializare.

