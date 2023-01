Pentru un an ce se anunță dificil, mizați pe curaj, optimism și echilibru!

Cred că cei mai mulți dintre noi am făcut bilanțul anului care a trecut și ne-am gândit la ce urmează. Până la urmă, este firesc să facem așa și, chiar dacă suntem ființe raționale, ne plac simbolurile și trăim din plin emoțiile. Finalul unui an este un bilanț, începutul următorului an este prilej de planuri, proiecte, vise. Un circuit al speranței care, în cele din urmă, alimentează progresul fiecăruia dintre noi. Și, indiferent de rezultatele bilanțului pentru anul ce tocmai a trecut, „atacăm” noul an cu o mare deschidere spre schimbări în bine pentru fiecare dintre noi. Ca să folosesc un cuvânt devenit uzual relativ recent, anul cel nou este un „update” al anului de care ne-am despărțit.

Sigur, în plan concret, nu s-a schimbat nimic, sau aproape nimic, în jur. Casa în care stăm este aceeași, frigiderul este tot acolo unde a fost și anul trecut, rețetele cu medicamente sunt tot în același sertar, străzile arată la fel… Înșiruirea poate continua la nesfârșit.

Schimbarea produsă de trecerea dintre ani ține de atitudinea fiecăruia. De un cumul de energie pozitivă stimulat inclusiv de faptul că cei din jurul nostru percep schimbarea dintre ani într-un mod asemănător: ca pe un nou început! Secretul succesului schimbării în bine ține de capacitatea noastră de a ne menține atitudinea. De a nu ne pierde pofta de a progresa, de echilibrul interior fără de care orice construcție poate deveni un calvar.

Ca să schimbi ordinea lucrurilor, ai nevoie, în primul rând, de curaj!

În lumea managementului, se spune că orice proces de schimbare întâmpină o rezistență egală sau mai mare decât procesul însuși. Cu alte cuvinte, suntem prizonierii unei zone de confort care, chiar dacă știm că nu este una ideală pentru noi, este greu de părăsit. Creierul știe că obișnuința este o a doua natură, iar exercițiul schimbării cere efort. Dar creierul însuși are nevoie de schimbări. Dacă purtați ceas la mână, încercați să îl mutați de la mâna stângă la cea dreaptă sau invers. Veți vedea că până când vă obișnuiți cu noua situație, organismul va cunoaște un oarecare disconfort. Mutați acest exercițiu într-o dimensiune mai mare. De exemplu, dacă nu vă place viața în orașele mari și aglomerate, încercați să vă stabiliți într-un oraș mai mic sau într-un sat. Deși v-ar plăcea mai mult să trăiți departe de zgomotul și aglomerația orașului mare, de la gând la faptă este un drum lung! Ca să puteți să îl parcurgeți, ca să înțelegeți că viața înseamnă o serie de alegeri libere, aveți nevoie de curaj.

Curajul nu presupune absența fricii. Curaj înseamnă să îți depășești spaimele. Să îndrăznești să ieși din zona de confort pentru a-ți îmbogăți viața și pentru a progresa. Așa că vă urez să vă însoțească pretutindeni curajul!

Optimismul bine temperat este mai eficient decât pesimismul sau optimismul exagerat.

Ultimii ani au fost grei pentru toată lumea. Am trecut printr-o pandemie care a dus la măsuri extreme de protecție, dar și la drame și tragedii. De-abia ieșiți din coșmarul acela, am intrat într-o criză energetică de proporții, dublată de un război cumplit al cărui capăt încă nu se vede. Suferința și sărăcia și-au dat mâna, iar Europa întreagă, nu doar noi, românii, stăm pe un butoi de pulbere care poate exploda oricând. Este greu să fii optimist când vezi știrile neliniștitoare azvârlite fără milă de televiziunile de știri, când vin facturi tot mai mari, când prețurile la alimente, și nu numai la alimente, o iau razna. Când școala pare să nu își revină, instituțiile publice sunt greoaie și birocratice, iar politicienii par preocupați doar de propria lor imagine, nicidecum de interesul cetățenilor.

Optimismul ține de puterea interioară de a spera. Pentru că întotdeauna este loc de mai rău, optimismul este acea calitate care ne energizează pozitiv și ne face să vedem că, oricât ar fi de greu, că la capătul oricărui tunel există o luminiță. Și ține de noi, de capacitatea noastră de a fi serioși și harnici să menținem luminița aceea vie. Și mai adaug aici ceva: dacă avem sănătate, putem face orice! Iar optimismul este un semn al sănătății creierului, dar și un motiv de stimulare a acesteia. Optimismul este un instrument interior pe care fiecare dintre noi, individual, îl poate acorda ca pe un instrument muzical.

Fiți echilibrați și veți ține lumea în echilibru și armonie !

Echilibrul presupune autocontrol. Este extrem de greu să nu clachezi atunci când lucrurile scapă de sub control în plan interior. Sau atunci când factorii externi – facturile la energie, criza economică, războiul – devin sufocanți, iar viața, așa cum o știm, devine un calvar. Legile fizicii spun că un corp scos din starea lui de echilibru tinde să revină la starea inițială. Oamenii se pot prăbuși interior atunci când sunt scoși din starea de echilibru. Însă știind acest lucru, fiind conștienți că avem arme pentru a lupta cu tot ceea ce ne face rău, suntem datori să ținem de echilibru. Să privim rațional tot ceea ce ni se întâmplă și să îndreptăm orice dezechilibru. O luptă care cere efort, dar suntem capabili să o ducem și să învingem. Lupta pentru echilibru poate fi dură, dar un om echilibrat este un câștig pentru el însuși, pentru familia sa și pentru societate.

Așadar, vă propun să mizăm pe curaj, optimism și echilibru în 2023. Sunt instrumente pe care le are fiecare dintre noi, trebuie doar să conștientizăm acest lucru. Suntem oameni, avem calități și defecte, suntem diferiți, dar curajul, optimismul și echilibrul ne sunt la îndemână din simplul motiv că le putem pune în valoare doar prin propria noastră voință.

Iar dacă vă este greu să vă mobilizați interior, vă propun un exercițiu. Priviți în ochii copiilor și tinerilor și întrebați-vă dacă aceasta este lumea pe care vrem să le-o lăsăm. Priviți în ochii bunicilor și vârstnicilor și întrebați-vă dacă aceasta este lumea la care au aspirat ei înșiși. Și priviți-vă în oglindă și întrebați-vă dacă sunteți mulțumiți cu voi înșivă. Iar după aceea, apucați-vă de treabă! Orice efort, oricât de mic, va fi răsplătit. Iar ca să învingeți, fiți curajoși, optimiști și echilibrați!

Vă doresc tuturor sănătate și un An Nou plin de împliniri! La Mulți Ani!