Misterele tradiționale de la examenele naționale

Avem din nou diferențe de peste două puncte după recorectarea tezelor de la Evaluarea Națională.

Sunt ceva mai puține în acest, 17, după cum a anunțat ministrul Sorin Cîmpeanu, care a precizat că vor fi verificate aceste cazuri.

An de an am avut diferențe, unele chiar uriașe, între primele note acordate și cele finale, de după contestație.

Conform legislației în vigoare, trebuie demarate anchete care să stabilească de ce s-a ajuns la asemenea erori.

Anchete, cel puțin teoretic, au fost organizate, dar rezultatele acestora nu le cunoaștem și, în mod cert, nu au fost luate măsuri care să prevină repetarea unor asemenea situații.

Dovezi că nu au fost luate măsuri ferme avem în fiecare an, prin simpla repetare a dieferențelor colosale.

Da, avem 17 astfel de cazuri la Evaluarea Națională din acest an, dar nu trebuie trecut cu vederea faptul că aceste situații au ieșit la iveală doar pentru că au fost formulate contestații.

Nu avem de unde să știm câte note au fost grav modificate în total și au dezavantajat/avantajat pe unii dintre elevi.

Conform procedurii, în fiecare an ar trebui luate la reevaluat, prin sondaj, și teze pentru care nu au fost depuse contestații, fără să mai fie modificate rezultatele finale.

Nu am văzut însă un ministru care să prezinte public concluziile acestui exercițiu.

Programul-pilot de evaluare digitală a lucrărilor pare să ofere o rază de speranță, după descrierea ministrului Educației.

Evaluarea digitală trebuie extinsă la nivel național și abia atunci vom vedea dacă este într-adevăr bine organizată.

Primele semne arată că aceasta ar ajuta la depistarea mai rapidă a erorilor, așa cum a fost notarea diferită a subiectelor-grilă de la Limba română.

După cum am mai spus, prima măsură ce poate fi luată rapid, pentru reducerea cazurilor în care notele de la examenele naționale sunt acordate eronat și afectează viitorul multor copii și tineri, este acordarea interdicției de a mai participa la câteva sesiuni de examen pentru evaluatorii care au comis astfel de greșeli ce denotă o pregătire precară.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!