Fenomenul Drăgușin

Mașina de marketing tipic engleză l-a mixat pe tânărul de 21 de ani, Radu Drăgușin, proaspăt adus la Tottenham pe post de stoper, ca pe un star de cinema. Cu siguranță, investiția de aproape 30 de milioane de euro trebuie scoasă rapid.

Înainte de spectacolul unei întreceri sportive, fotbalul a ajuns o mașinărie de făcut bani.

Nu știm motivul pentru care actualul fundaș central al naționalei române de fotbal a ales “Spurs“ și nu Bayern München, o echipă mult mai solidă și mai prestigioasă. Presa britanică, așa cum ne-am obișnuit, l-a învelit și pe el în epitete, care mai de care mai magnetizante pentru fani.

“Am ales Tottenham pentru că am simțit că este pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție foarte bună cu antrenorul (grecul Ange Postecoglou). Am înțeles că mă dorea demult. Am crezut că această echipă este alegerea potrivită pentru mine,” le-a spus jurnaliștilor de la the Independent. Oare Drăgușin nu știe pățania Simonei Halep, cu grecul ei sau vorba neaoșă “să nu-i crezi pe greci, nici când îți fac daruri?”

A ajuns cel mai scump sportiv român din istorie. Încasează cel mai mare salariu. A luat o primă de 1,5 milioane de lire, la semnarea contractului. Ei, și?

Ceva ne face să credem că viitorul său atârnă de un fir de ață. A riscat enorm plecând la o echipă cu mari probleme de apărare.

Celor de la the Telegraph, le-a spus că mai sus de Tottenham e cerul sau că cerul este limita, ceva de gen. Metafore, nu osul din teren.

Nu știm dacă părinții din București, foști sportivi de performanță, Svetlana (născută Simion) și Dan Drăgușin, ambii foști internaționali români la baschet și, respectiv, la volei, au fost consultați. Visul lui era să joace în Premier League. Și a intrat în teren. Momentan, doar 15 minute, când ne-a stat inima în loc, la o scăpare a înaintașului lui Manchester United, în prima sa evoluție pe Old Trafford, un fel de Ghencea londoneză.

Rețelele sociale ale clubului sunt pline cu figura sa robustă și cu statura lui înaltă. Venirea sa coincide cu plecarea fundașului central, Eric Dier, la Bayern. Imagini cu fratele său plângând, toate ingredientele smulgerii emoțiilor din piept se vântură pe internet, doar că fotbalul de astăzi este mai mult decât erau înainte coridele.

“Concediază-ți agentul!”

A și apărut primul scandal. Pagina “Spur news” a fanilor englezi i-a cerut să-și concedieze agentul, Florin Manea, care a prevestit că peste trei-patru ani, fotbalistul român va evolua la Real Madrid sau Barcelona.

Presa engleză e plină cu articole despre noua achiziție britanică. Am uitat, oare, noi românii, cum deschideam The Telegraph, iar Emma Răducanu era zilnic pe prima pagină? Acum, după ce a coborât pe locul 76 (având o lungă accidentare), rar vreun reporter o mai bagă în seamă.

La venirea lui Adrian Mutu la Chelsea, presa l-a poreclit “Briliantul.” Aceeași presă l-a și doborât de pe piedestal, într-un scandal de dopaj. Laura Andrișan a primit o sumă serioasă de bani, tot de la o publicație britanică, pentru a-l face de râs. Presa te urcă, presa te coboară, vorba unui scheci. Toate bune și frumoase, dar elogiile trec, performanțele rămân întipărite pe retina publicului.

Ni se pare doar nouă că englezii și-au pus mari așteptări în Drăgușin? Lecția istoriei ne învață că nu întotdeauna piscul cel mai frumos descris e și cel accesibil. Antrenorul lui Tottenham a făcut anul trecut fel de fel de improvizații, din cauza accidentărilor repetate ale fundașilor de bază Micky van de Ven și Cristian Romero, aureolat cu statutul de campion mondial în 2022.

Acum, după plecarea lui Eric Dier, reazămul sau stâlpul de control al pintenarilor va fi Radu Drăgușin?

Oare e pregătit cu o așa enormă responsabilitate, psihic vorbind?

Pentru cititorii mai puțini familiarizați cu minunatele întâmplări din lumea fotbalului, aș aminti că Radu Drăgușin a fost ochit, la vârsta de 16 ani, de un scouter. Se pare că părinții lui au ticluit plecarea în lumea mare. Cert este că a ajuns rapid în pepiniera marelui Juve. N-a vrut, asemenea altor copii, să joace la FCSB, conform declarațiilor sale. A fost cumpărat de la Regal București, o subsidiară a lui Real Madrid, pentru suma de 260.000 de euro. Acum, bianconero încasează cinci milioane din uriașul transfer. Managerii lui Juventus au fost vigilenți la bani, chiar dacă antrenorul nu l-a prea introdus în joc. A fost împrumutat la Sampdoria, apoi grifonii de la Genoa au pus “banii jos” pe transferul lui. S-a remarcat, atât la naționala României, cât și în Seria B!

Clubul Genoa a făcut pe seama lui 12,5 milioane de euro. L-au cumpărat cu 7,3 milioane de euro și după jumătate de an l-a vândut la un preț de aproape 4 ori mai mare.

Sperăm ca tânărul jucător să nu fie doar un produs comercial, vânturat de la un producător la altul.

Drăgușin are cel puțin cinci atuuri: postura robustă, tinerețea, driblingul, ambiția și urcușul la gol, așa cum făcea la Timișoara, Dan Păltinișanu, pe vremuri. Sunt oare destule pentru marea performanță? Ne-am fi așteptat ca în puzderia de interviuri pe care le-a acordat să-l amintească măcar o dată pe îngerul său păzitor, Eduard Iordănescu. A jucat titular la toate meciurile naționalei. Să nu uităm că evolua în Seria B, la Genoa, unde a făcut o figură de bard al cetății. Pe Andrea Pirlo, antrenorul lui Juventus Torino, care i-a asigurat debutul la doar 18 ani, direct în Champions League, l-a pomenit doar în presa română.

Credem că vorba Baciului:” se vorbește prea mult despre Drăgușin. “Lăsați-l să se adapteze!” – prinde esența dură a realității.

Alfredo Pedullà

jurnalist

”Juventus a fost mioapă și nu l-a văzut pe Drăgușin. L-a pierdut pentru o farfurie cu alune. A fost o nouă ispravă a lui Fabio Paratici (n.r – fostul director sportiv al lui Juventus), după cea din cazul Romero. Drăgușin nu mai valorează acum cinci-șase milioane de euro, ci cel puțin 30, iar Tottenham l-a luat.

Radu nu numai că își face foarte bine treaba în defensivă, dar a căpătat și obiceiul de a înscrie goluri importante.” a spus Alfredo Pedulla, potrivit Bianconera News.

