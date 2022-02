Nebunia mașinilor electrice sau de ce nu navigăm cu Nautilus. Iată o nouă temă de disertație. Marile state ale lumii vorbesc despre nevoia de schimbare a autovehiculelor pe bază de carburanți. Trecerea acestora pe electric nu are avântul prevăzut. Tema: “Mașinile electrice sau cum vor să reseteze lumea” nu e pentru neomarxiști.

Obsedanta încălzire globală a paralizat multe creiere. Mai ales în civilizația europeană. Marii manipulatori ai diferitelor cauze de salvare au scrântit mințile tinerilor.

În plină criză energetică, Parlamentul European elaborează definiția “sărăciei energetice,” ca parte a revizuirii fondului UE pentru clima socială. Vă dați seama? Mai sunt copii care merg flămânzi la școală, iar președintele României nu cere Bruxelles-ului spor de reziliență pentru amărâții românilor. Vrea pajiști și scouteri de mediu. N-are milă.

Green Deal-ul, noua scorneală de tuns mielul, reprezintă cea mai mare perversă acțiune programatică a actualului secol.

Sevrajul zero emisii de carbon sau de ce șocâtele nu e castor

Bruxelles-ul, care nu e o mănăstire de maici, dar sigur e o abație în care se consumă halucinogene, vrea până în anul 2050 zero emisii de carbon. Guvernul francez a plusat. Până la data impusă, mașinile pe carburanți vor fi interzise.

Europa reprezintă doar 12 % din suprafața Terrei. Dacă prin absurd, Europa va fi „zero carbon”, Indiei, Chinei și Rusiei, țări cărora li se fâlfâie de schimbarea climatică, vor polua din greu. Păi și atunci cum mai salvează exchibiționiștii cauzei planeta?

Peste jumătate dintre români (53%) consideră că schimbările climatice sunt un fenomen natural, nu provocat de om, dar mai există – conform ultimului sondaj efectuat de Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor – 25 % care și-ar schimba dieta de dragul salvării planetei. Adică să mănânce carnea din plastic a lui Bill și Melinda Gates și organisme modificate genetic. În acest caz, medicii pot garanta “cancerul e asigurat,” dar nu e sigur dacă și Pământul se va salva.

Zero carbon e o utopie. Dar în jurul acestui deziderat de laborator s-a creat o nebunie. Unii viețuitori, nu viețași, și-au propus să respire mai puțin și să renunțe la a mai mânca fasole.

Sigur că din Grădina lui Dumnezeu, mulți au sărit gardul. Cum ar arăta ospiciul fără nebuni?

Dar să revenim la mult visata trecere la mașini electrice.

Nebunia mașinilor electrice sau de ce nu navigăm cu Nautilus

Pe planetă sunt în jur de 1,2 miliarde de autoturisme. În anul 2021, la nivel global, s-au vândut 5 milioane de unități.

Analiza IDTechEx (companie britanică de studiu de piață) estimează creșteri uluitoare a trendului vânzărilor. Numai că manipularea este dolosivă. Pornește de la un moment zero, al non-comercializării de astfel de vehicule. În ultimul studiu anunță că vânzările mașinilor electrice au crescut cu 86 % din 2011 încoace. Printr-o logică simplă, mașina cu abur a fost inventată de Heron din Alexandria, cu un secol înainte de Hristos. Însă un inginer scoțian, James Watt, a lansat-o ca model de piață în 1.776. Printr-o deducție logică, apariția locomotivelor nu ar mai fi fost exponențială, dacă raportarea numerologică s-ar fi referit la anul I Î.Ch.

Prin menținerea actualului ritm de producție și de creștere, până în 2050 vom avea 200 de milioane de mașini electrice. Sub 20%. Revenim la disertație. Nebunia mașinilor electrice sau de ce nu navigăm cu Nautilus.

„Achiziția de autoturisme electrice sau hibrid e o himeră,” îmi spunea recent un mare om de afaceri român. Sau o modă, am spus eu, lansată de “înțelepțul resetării” din bârlogul de la Davos.

Acțiunile Tesla au explodat pe plan mondial, în condițiile în care vânzările sunt încă modeste.

Plătim mai mult delirul salvării

Salvarea planetei nu e sinonimă salvării portofelului. Acum, în timpul crizei energetice, toți europenii simt că trebuie să plătească tribut noii ideologii globaliste. Salvăm, dar și plătim. Înainte de a da, Davos-ul își ia ofranda pentru zeii salvatori.

Recent, un amic i-a luat soției o Dacie electrică. S-a bucurat că a plătit doar 8.000 de EURO. Statul oferă 9.000 plus un tichet sau două de Rabla. Când să plece spre Pitești, a constatat că autonomia bateriei e doar de 120 de km, nu de 350-400 km, ca-n manualul tehnic. Dacă duce copii la grădiniță, e ok. Dar bateriile trebuie încărcate noaptea. Consumul e între 35 și 45 de kw/oră. Când a studiat că la opt ani trebuie schimbate bateriile, ale căror cost poate fi de până la 8.000 de EURO, omul stă să se gândească dacă nu a făcut o afacere bulgărească. Pe carburant ar fi dat zilnic la fel.

România are un parc auto de aproape 8 milioane de unități. Vânzările mașinilor electrice de anul trecut au fost de 6.831 de bucăți, conform Lektri.co, citat de automarket.ro.

Pănă la schimbarea paradigmei, vor mai trece mulți ani.

Șontâc la deal cu boii mici

Marea problemă a României este lipsa de stații de încărcare. Câteva supermarketuri au prin țară astfel de instalații de “alimentare” rapidă. Cam 45 de minute. Dacă pleci de la București la Cluj-Napoca stai cu sufletul la gură ca la Sibiu (dacă ajungi) să nu prinzi o coadă. Și britanicii se plâng.

Din cauza acestor temeri, românii optează pentru modelele hibride, bune de mers la piață și înapoi. Autonomia mică a bateriilor, circa 50 de km, reprezintă un avantaj. Dar la drumuri lungi, economia de bani nu se simte.

Am tot așteptat, ca la 200 de ani de la dispariția lui Jules Verne, să călătorim cu Nautilus. Greta Turnberg nu e căpitanul Nemo, cum nici Ponta un bun român. Din prima dotă politică, și-a achiziționat un car electric.

Cele mai bune variante pentru românii – cu oarece venituri – rămân „plugi-in”-urile nemțești.

Vocile lumii

Ros și John Coward

O familie londoneză

“Aventura cu o mașină electrică în afara Londrei e incredibilă. La prima ieșire din capitală, ne-am trezit urcând cu greu un deal. Pedala de accelerație era călcată la maxim. Nu mergeam mai mult de 55 km/oră. A scos modulul eco și ne-am văzut de drum.Există numeroși furnizori și încărcătoare nu foarte numeroase. Fiecare furnizor îți solicită să descărci aplicația și să te abonezi. Toate funcționează diferit și prețurile variază. Multe încărcătoare sunt nefuncționale”, mărturisesc Ros și John Cowards, conducători ai unui Renault Zoe, jurnaliștilor de la The Guardian.