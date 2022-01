Întâlnirea dintre Serghei Lavrov și Anthony Blinken s-a încheiat la Geneva fără rezultat. Secretarul de stat american a promis că SUA va răspunde în scris solicitărilor Rusiei. În criza ucraineană, diplomații de rang înalt au cumpărat timp. Însă, NATO scoate România și Bulgaria din ciorba rusească.

În cadrul întrevederii, Serghei Lavrov a prezentat poziția fără echivoc a Rusiei cu privire la problema prezenței militare a NATO în Europa de Est. Şeful diplomației ruse a reafirmat că poziţia Moscovei este fermă: neacceptarea fostelor republici sovietice în alianţă. În același timp a cerut retragerea completă a contingentelor militare NATO de pe teritoriul Bulgariei şi României.

În același timp, Franța a anunțat că trimite trupe militare în România. O judecătoare din Timișoara, cunoscută pentru stilul ei pamfletar, anunță sarcastic că “Suntem pregătiți să îi întâmpinăm cu fete botoxate și darnice,” faptă pentru care i s-a blocat contul de pe facebook și s-a pornit o avalanșă de insulte pe rețelele sociale din partea celor care așteaptă soldații străini, ca pe vajnicii salvatori.

Goarnele popotei dau semnalul de luptă

Politologul Cristian Pârvulescu, vârf de lance al propagandei NATO și UE, știe deja că Putin va declanșa un război nimicitor contra Ucrainei. Semn că nu l-a studiat pe Petrișor Peiu, care a demonstrat cu cifre că Rusia n-are bani să întrețină un asemenea război.

Românilor nu li se explică adevărata natură a „ultimatumului” transmis americanilor de către Rusia. Decriptarea mesajelor șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, ar trebui să ajute la luminarea acestora. Rusia a maximizat pretențiile. A știut de la început că revendicările sale nu vor putea fi acceptate de către Administrația Biden. A cerut mult, ca să primească puțin.

Există riscul ca România și Bulgaria să recadă în sfera de influență a Rusiei? Nicidecum. Tratatul de bază al NATO protejează ambele state. Ținta negocierilor de pace e 2024, când și-n Ucraina și-n România vor fi alegeri prezidențiale.

Anul 2024 e privit de puținii care știu geopolitică drept un an al stabilirii zonelor de influență.

desen de Ștefan Popa Popa’S

Poate că niciodată în istoria Uniunii Europene și a NATO nu au existat la conducere personalități fără viziune, dogmatice și arțăgoase, ca acum.

Noi nu știm dacă Vladimir Putin va lansa un atac Blitzkrieg asupra Ucrainei, doar știm că Ucraina și Kazahstan sunt state hibride create de Uniunea Sovietică pe timpul bolșevicilor lui Vladimir Ilici Lenin.

Rusia de azi ce vrea? Cere garanții de securitate. Ce vrea NATO? Să apere teritoriile statelor membre. O constantă a negocierilor de azi e convergența în divergență. Limbajul de lemn e supărător. Dar uneori e eficient.

NATO scoate România și Bulgaria din ciorba rusească

Bun. Sunt o sută de mii de soldați masați la granițele Ucrainei. Dar Belarusul de ce a acceptat prezența trupelor pe frontierele sale? ONU nu s-a întrunit de multă vreme. Nu mai e un organism important în menținerea păcii?

Ultimatumul rus e scris în asemenea mod încât SUA să nu poată să accepte nimic. Poate că diplomații de la Moscova asta și vor. V-ați gândit de ce vocea Germaniei e ținută în surdină? De ce Ungaria anunță triumfalist o nouă investiție majoră rusească?

De ce bătrânul lup al diplomației de la Kremlin a pronunțat numele Bulgariei și României, când a cerut retragerea bazelor militare? Pentru poziția geostrategică a zonei? Nu. Pentru că ambele state au cele mai slabe diplomații. Riposta firavă a lui Bogdan Aurescu, potrivit căruia Putin vrea să refacă imperiul țarist, a fost completată de asigurarea fermă a NATO că scoate România și Bulgaria din ciorba rusească.

Klaus Iohannis așteaptă mutarea în plic

Poate că ar fi trebuit întrunit mai repede CSAT. Klaus Iohannis lipsește total din peisaj. Președintele e mai preocupat de găsirea scouterilor pentru formarea milițiilor ecologice, decât să pună mâna pe telefon și să-l sune pe Vladimir Putin.

În altă ordine de idei, cei care cred că eșecul negocierilor SUA-Rusia va conduce la invadarea imediată a Ucrainei nu au ascultat discursurile liderilor ruși, care tot repetă că ceea ce contează pentru ei, în acest caz, este securitatea Rusiei la granița ei de Vest, de la nord la sud, de la Marea Baltică (și chiar din Arctica) până la Marea Neagră. Este clar că simpla invazie a Ucrainei nu este suficientă pentru a atinge acest obiectiv ~ comentează analiștii de la Réseau International.

Cât despre prezența masivă a trupelor rusești la frontiera cu Ucraina, Serghei Lavrov l-a determinat pe Anthony Blinken să recunoască faptul că nu există niciun tratat internațional care să interzică desfășurarea de forțe.

PISKY, UKRAINE – JANUARY 18: Mykola, a Ukrainian soldier with the 56th Brigade, in a trench on the front line on January 18, 2022 in Pisky, Ukraine. Negotiations last week between Russian and Western diplomats, who were hoping to defuse the prospect of a Russian invasion of Ukraine, ended inconclusively. In recent months, Russia has amassed forces and military equipment near the Ukrainian border, raising the specter of a possible invasion of the country’s east, where separatists have waged a nearly 8-year war against the Ukrainian government. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)

Șeful diplomației ruse a clamat că nu s-a respectat nimic din Acordul de pace de la Minsk, prin care liderii europeni, Macron și Merkel, au garantat retragerea trupelor din zonele de conflict din Crimeea.

Pentagonul nu va ataca Rusia

Anthony Blinken, care nu e o minte sclipitoare și niciun un diplomat hârșit pe terenurile minate, a declarat că președintele american Joe Biden este gata să se întâlnească personal cu Vladimir Putin, dacă asta poate ajuta la rezolvarea crizei.

Și dacă cei doi grei ai lumii se vor revedea în curând? Cineva trebuie să cedeze. O va face Rusia sau SUA?

Un lucru este sigur. Pentagonul nu se va aventura într-un război de apărare a Ucrainei. Și aici e miza.

În ceea ce privește România, putem sta liniștiți. Putin are suficiente pârghii de negociere pentru a impune în 2024 un președinte frecventabil. Nu are nevoie de rachete sau de artileria de propagandă. Modul cum a ajuns Maia Sandu președinte în Moldova, ca parte a înțelegerii Putin-Merkel, e de notorietate. Am fost primul analist român care a denunțat înțelegerea secretă.

Vocile lumii

Adriana Stoicescu

Judecător

Judecător Adriana Stoicescu

„Cu ochii umeziți de emoție, precum fecioara ce își așteaptă mirele, Românica așteaptă venirea francezilor și americanilor. Suntem pregătiți să îi întâmpinăm cu fete botoxate și darnice. Rapsozii se vor grăbi să le cânte de bun venit, cu pâine și sare. Statul va sări cu tot felul de facilități, gen cauze de nepedepsire pentru soldații străini dacă mai calcă, din greșeală evident, un prăpădit de român,” reprezintă textul cenzurat de facebook a Adrianei Stoicescu.

