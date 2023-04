Mai poate fi controlată Inteligența Artificială?

De ce accelerează ăștia cu Inteligența Artificală? E un must de trebuință sau un must oprit de la fermentație? Mă întreabă lumea. Nu judec. Doar pun pe masă puzzle-ul jocului și încerc să înțeleg “the meaning of the game” sau care e “quelque chose”-ul. În plină expansiune a AI, mai poate controla cineva procesul? Suntem în plin Twin Peaks!

Păi, să le luăm pe rând. Inteligența Artificială a fost creată de mintea umană pentru a-i ușura muncile. Roboții sunt buni în procesele industriale, și-au demonstrat eficiența în sălile de operație, în cercetările spațiale și în prospecțiile submarine. Acest instrument îl poate suplini pe om în condițiile de risc, dar e moral să-l substituie total?

Musk, un nou Jules Verne, mult mai bogat

Recent, unul dintre profitorii erei AI, Elon Musk (doar un naiv poate crede că el e antisistem), a tras semnalul de avertisment: „Inteligența artificială are potențialul de a distruge omenirea. E unul dintre lucrurile care ne vor afecta dramatic viitorul.” Ce l-o fi apucat?

Nimic nu e nou pe planetă. Viitorul a fost relevat demult. Cine nu a visat citind Ocolul pământului în balonul lui Jules Verne? Nu întâmplător, filme SF sunt produse în serie. Pentru a stârni adrenalina sau pentru a înfricoșa?

În “Pacific Rim,” să ne amintim, întreaga omenire stătea în manșele avionului unui pilot și ale ucenicei sale, care se luptau cu o serie de creaturi monstruoase Kaiju, stârnite să distrugă viața de pe planetă.

Pastișând tragedia antică, când pe scenă actorii care personificau zeii erau coborâți cu o serie de scripeți, „Ex Machina,” regizat de Alex Garland, prezintă situația distopică a unui tânăr, îndrăgostit de un robot.

Ultron din “The Avengers” (Răzbunătorii) a creat o mașinărie, numită Vibran, menită să ridice la cer capitala Sukovei (un stat imaginar) pentru a o prăvăli pe pământ, în vederea distrugerii civilizației, e un fel de Klaus Schwab, cu Marea lui Resetare.

Inventatorul AI, ucis ritualic

Inteligența Artificială a fost inventată acum șaptezeci de ani de Alan Turring. El a creat primul super computer de decriptare a codurilor Enigma, un dispozitiv al armatei germane din al doilea război mondial, de criptare a mesajelor către vasele de luptă din oceanele lumii. Încă de atunci se discuta despre etica dispozitivului. Pentru a nu da de bănuit adversarului, doar în al șaptelea mesaj armata britanică intervenea. Churchill a folosit inteligența artificială cu mare succes naval.

Ca-n tragedia antică, inventatorul a fost ucis de sistem.

Citind autobiografia lui Nikola Tesla, mă întreb câte dintre cercetările sale privind modul de folosire a puterii energiei nu sunt folosite și azi? Ni se spune că Haarp e o instituție de bune moravuri, că nu folosește energia în acțiuni dușmănoase omenirii. Că americanii au fost misionarii păcii în războiul din fosta Iugoslavie, dar efectele bombardamentelor inteligente se mai resimt și acum.

E foarte ușor plonjonul în Evul Mediu. Un click, distanță

Atacurile cibernetice pot distruge sistemele de comunicații. Experimentul Boston, cu un black-out de energie, a arătat cum o comunitate se poate întoarce în Evul Mediu. Dar dacă cyborgii își vor pierde controlul uman? Recent, un robot din Japonia nu a putut să fie oprit din acțiunile sale distructive. Oamenii au încercat să-i stopeze pornirile războinice. Au constatat că deși lovit, a continuat să caute pe internet soluții de repunere în misiune. Cu greu l-au deconectat. Acesta e doar un simplu exemplu.

citește și: Conița Rotativa duce o sarcină grea

Mulți persiflează adevărul și zic că suferim de conspirativită. Doar că îngrijorarea a cuprins elitele științifice.

Inteligența Artificială din noua epocă gândită de Klaus Schwab, gurul de la Davos, a cincea revoluție industrială, cum a tocmit-o el, e o acțiune ideologică.

Orice ideologie a fost folosită, în istoria umanității, pentru distrugerea ființei din om.

„În 2050, vom controla mintea”

Și acum îmi reverberează în minte destăinuirea unuia din echipa de prognoze a lui Bill Clinton, din anul 1993: “Până în anul 2020 vom controla total individul, dar marea provocare, până-n 2050, e controlul minții. Pentru asta lucrăm de acum.”

Creditul social și moneda digitală înspăimântă doar pe cei care gândesc la consecințe. Cei tineri sunt pradă ușoară facilului. Intră de bună voie în închisoarea digitală. Ei cred că e cool să-ți împărtășești toate trăirile și datele biologice unor aplicații. Că acel creier digital îți vrea doar binele, fără a conștientiza că Big Brother-ul devine un cal troian în viața de zi cu zi. Insurecția inteligenței artificiale se va face fără ripostă. Raiul digital va copleși umanitatea, cu singurul scop: decerebrare a ființelor. De ce? Pentru control total.

Într-o acțiune tardivă de salvare a aparențelor, Comisia Europeană a anunțat recent că va elabora un plan de supraveghere a Inteligenței Artificiale. Monstrul e stârnit, fiind greu de oprit.

Mai poate fi controlată expansiunea Inteligenței Artificiale? Nu cred, pentru că opt dintre oligarhii din Big 10 – a celor mai bogați oameni ai planetei- sunt din domeniul IT. Ei au inventat trilobiții, șefii de state, de azi. Aceștia sunt stake-holderii interesați din programul lumii de mâine “Marea Resetare,” un nou Capital al lui Marx. Doar că de data asta, se dă definitiva, fără puterea de a mai ieși din Vortex.

VOCILE LUMII

The Economist

Ziar britanic

“Amestecul clocotitor de entuziasm și frică face dificilă cântărirea oportunităților și a riscurilor. Lecțiile pot fi învățate din alte industrii și din schimbările tehnologice trecute. Deci, ce s-a schimbat pentru a face AI controlabilă? Cât de speriat ar trebui să fii de puterea sa nefastă? Și ce ar trebui să facă guvernele? – se întreabă The Economist, în editorialul “Cum să-ți faci griji, cu înțelepciune, de Inteligența Artificială.”

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!