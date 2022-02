Impostura e astăzi o efigie a decreptitudinii lumii noi. De la activista de mediu Greta Thunberg, la doctorița Ursula van der Leyen, cu nicio zi de practică medicală, planeta e zăpăcită de cap de indivizi, numiți “influenceri” sau “decision makers-i.” ImpostJURMA este despre cum ajungi influencer, fără să fii calificat în profesia pe care o clamezi.

Sigur că în Axis Mundi, nu putea lipsi România din post. Nu din postul biblic, ci al suratelor globaliste.

Se schimbă lumea! Nu știu cum nu pricepem mirobolanta ascensiune a somităților gen Andrei Caramitru, priceput la toate, critic aspru a tot ce nu convine generalilor ascunși?

ImpostuJURMA sau despre cum Alina Mungiu a ratat să fie Greta Thunberg avant la lettre

Nu-i așa că Alina Mungiu Pippidi poate fi o Greta Thunberg avant la lettre? Era și timpul reinventării Oracolului din Delphi. Mulțimea, decorticată prin aplicațiile mobile, cu sinapsele inactivate de marele soft al post-adevărului, are nevoie, la fel ca-n perioada medievală, de vrăjitoare care să ghicească-n glob.

Nu mai contează că se schimbă polii de putere ai lumii. Că noul Pact Rusia – China amenință civilizația occidentală. NATO ajunge să fie o formă fără fond. Mai ales când pe turnantă se încălzește odihnitul Iohannis. Ce are fizica profesorului cu militaria din podul NATO? O impostură nu vine niciodată singură. Întotdeauna e precedată de semne diavolești.

Păi și atunci? De ce ne ocupăm în editorialul de astăzi de un caz marginal?

ImpostJurma sau despre cum laboratoarele te fac căuzac

Dacă unul dintre cei mai titrați oameni de știință români, medic la bază, președinte al multor organizații mondiale de profil (din epoca neglobalistă), nu i-ar fi pronunțat numele lui Octavian Jurma, printre elitele de care țara are nevoie, n-am fi potopit bunătate de tipar.

desen de Ștefan Popa Popa'S

Noi știam demult că Octavian Jurma e un impostor în lumea medicală. Dar l-am lăsat să zburde pe televiziunile regimentului pandemic. Apariția sa repetată, titrările din spusele sale profetice, menționările sale apocaliptice, poziționarea sa printre cei mai calificați medici ai neamului, ne-au dus cu gândul că omul nu e de capul său. E bine antrenat în laboratoare. De unde și activitatea sa sinergetică. De la Ion Iliescu, via Sandra Pralong și evident George Soros, toate au un înțeles în Biserica sinergetică, din ai căror clienți ritualici ai cultului “ne-antic și ne-acceptat” s-au recrutat gealații pozițiilor de comandă.

Mulți și-au făcut un stil de viață în pandemie, pentru că modistul – fără tipar – a croit unele dintre liniile tehnologice ale restricțiilor în pandemie. Naivii nu au cutat în ce calitate vorbește consilierul onorific al unui alt impostor, ajuns primar de dor mărunt.

Privindu-i pe Jurma și pe Fritz, ajungi la vorba bunicii: „cum e turcul și pistolul.” Nu trebuie să fii psihanalist să pricepi că cei doi au identități îndoielnice, dar multe lucruri comune.

Andrei Caramitru – de profesie influencer, la fel ca ImpostJURMA

Doar nu suntem naivi să credem că unul ca Andrei Caramitru nu avea altceva de făcut în viață, decât să se dedice asprei munci de profet al cauzelor de salvare? De scos apa din ocean cu polonicul? A beneficiat și el de pe urma creatorilor societăților deschise, unite la șliț cu Schwab și la umeri cu tresele globalismului.

Făuritorii lumii noi sunt atât de inabili în a manipula lumea, încât și Emma, femeia-n casă, s-a prins de șiretlic. “E ceva necurat,” mi-a zis într-o zi. De unde știe ea?

Revenind la apostolul lockdown-ului din România, Octavian Jurma nu este epidemiolog, nici medic cu drept de practică, nici expert în sănătate publică și nici cercetător științific. Are doar calitatea de profet.

Și câți l-au mai crezut?!

ImpostURA – despre snobism și puterea falsului

În urmă cu aproape două decenii, prefiguram apariția surogatelor profesionale drept inorogii cauzelor. Am publicat în 2006 cartea “ImpostURA – despre snobism și puterea falsului.” Acolo, am reamintit că prezentul continuu are referințe în trecutul întunecat. Că nimic nu e nou și totul se rafinează, dar nu se schimbă mecanismul din roata morii ce învârte lumea, ca-ntr-un ringhișpil.

“Viaţa aventuroasă şi spectacolul devenirii umane au stârnit întotdeauna

cleveteli şi au lăsat frâu liber imaginaţiei. O poveste interesantă, scrisă de celebrul Procopius din Cesarea, cu minusurile şi plusurile sale, spune că în Bizanţ, prin secolul Vl, exista o făptură, crescută printre caii din hipodrom, neajunsă la maturitate ca femeie, dar care făcea minuni în pat. Fiică de paznic de circ, a ajuns de tânără într-o casă de moravuri uşoare. “Nimeni nu o întrecea în poftă, dragoste, căci mergea uneori la ospeţe cu zece tineri deodată şi chiar mai mulţi şi până dimineaţă se culca cu toţi mesenii,” aşa exagera Procopius în “Istoria secretă.” Ulterior prostituata a urcat pe scenă, unde în calitate de actriţă, i-a căzut cu tronc însuşi lui Iustinian, viitorul împărat. La început i-a fost ţiitoare, apoi patriciană şi, până la urmă, a devenit soţia împăratului, cu nume Teodora, Împărăteasa Bizanţului. Ulterior, sanctificată,” scriam în prefața cărții.

Neavând misiunea de Oracol, nu prefigurez că și Alina Mungiu Pippidi va fi sanctificată, mai ales după apariția “Evangheliștilor,” piesa de teatru care o ferește de mântuire. Dar, mai ști? Ce se poate în Biserica sinergetică? ImpostJURMA este o lecție că prezentul e ancorat „în sinergia trecutului.”

Și Jurma, la fel ca soroșiștii, e tot sinergetic

Octavian Jurma, ca mulți alți discipoli ai noii sinergii planetare a “climate change-ului” venal, s-a spetit prin SUA să facă ceva studii, dar nimeni n-a priceput că ar avea și diplomă de calificare în meșteșugul lui Hipocrat.

Când jurnaliștii nealiniați i-au căutat originile profesionale, a răspândit un mesaj că nu ar fi ceea ce se crede. Dar după ce postul Realitatea Plus a dezvăluit impostura sa, UM Digi Tv a continuat să-l prezinte în toată splendoarea sa. Continuă să fie consilier al primarului Dominic Fritz și membru al CA al Spitalului Victor Babeș din Timișoara.

Are, în schimb, o diplomă. La Corneliu Vadim Tudor am văzut asemenea papirusuri pe un perete întreg. Și el se credea profet, dar măcar avea știința de carte. Nu se dădea altceva decât un măscărici politic. A adunat și el adepți. Pentru că lumea e un perpetum mobile, așa se face că mulți cred pe Jurma un oracol al lumii moderne. Când am fost la Delfi, am căutat în zadar gazul halucinogen, care ar fi inspirat-o pe celebra femeie, în profețiile sale.

Vocile lumii

Lia Lucia Epure

Jurnalist

Lia Lucia Epure

“În investigația mea cu domnul Jurma, l-am întrebat pe domnul „doctor,” dacă nu sunteți specialist în acest domeniu, de ce lăsați televiziunile să vă prezinte cu titulaturi pompoase: epidemiolog, cercetător. Mi-a răspuns că probabil este vorba despre o serie de producători mai puțin experimentați,” a dezvăluit jurnalista timișoreancă, Lia Lucia Epure, în emisiunea “Culisele statului paralel,” moderată de Anca Alexandrescu.

