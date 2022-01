Criza din Kazahstan: riscurile unei tranziții viciate

Nick Kochan are o vastă experiență ca autor și jurnalist britanic în domeniile bancar, management și studii criminalistice. Cărțile sale despre corupție, criminalitatea gulerelor albe și politica britanică au câștigat multe aprecieri. Biografia sa despre Gordon Brown, când era cancelarul de finanțe al Marii Britanii, a deschis noi drumuri. Brown a devenit ulterior prim-ministru britanic. Cartea lui Kochan, „Coruption: The New Corporate Challenge”, a fost văzută ca o analiză esențială și de pionierat a Legii britanice privind mituirea și a altor probleme legate de corupție. În calitate de jurnalist, Kochan contribuie la principalele ziare naționale și la reviste britanice și americane. Acestea includ Financial Times și The Independent.