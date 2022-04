Ce-am învățat din palma data de Orbán și Vučić Marii Resetări? Cum să privim lumea, dacă ochii noștri nu văd decât ce vor alții să vadă? Supraviețuim unui complex al fricilor. Ne-au indus teama de Covid 19, acum teama de Putin. Suntem învățați să ne luptăm cu dușmanii. De prea multe ori, închipuiți.

Alegerile din Ungaria și din Serbia ne-au arătat cât de mult ne-am îndepărtat de pravila neamului românesc. Ne-am apropiat extrem de mult de ei, cei care ne pot arunca oricând ca pe o măslină stricată, într-o nouă ordine mondială, uitând cine suntem.

Și în aceste zile, majoritatea românilor s-au învârtoșat să se laude că ei sunt de partea Europei diversității, haștagiste și corecte politic. Au criticat națiunile libere de lângă noi. Cu ce drept? Și cu ce ascendent democratic?

Se schimbă lumea! Dar noi gândim flașnetar. Cu idei induse. Nu ne invocăm îngerii să ne ajute. Să ne lumineze! Preferăm, asemenea oamenilor din peștera inițiatică, să judecăm cu mintea lor.

Există, totuși, și români care își dau seama că ne paște tirania digitală. Că plutocrația s-a învelit în pixeli democratici, că Diavolul se ascunde în Noua resetare.

Ce-am învățat din palma dată de Orbán și Vučić Marii Resetări?

În ziua alegerilor din Ungaria și Serbia, tembeliziunile din România (oficine de propagandă ale hegemonilor) nu conteneau să ne explice cât de importante sunt victoriile opoziției democratice în Ungaria și Serbia. Ne-au luat de proști. Știrile false și miturile fabricate despre eroii de-o zi aveau un singur scop: zăpăcirea românilor. UM-urile nu puteau influența voturile celor două națiuni suverane. Doar ne-au consolidat aversiunea față de cei care nu-s învățați să halească orice gogoașă. Copleșiți de propagandă, uităm că suntem un neam. Sub hegemoni, rămânem doar o populație.

Ungurii și sârbii au votat pentru prosperitate, statalitate și suveranitate. Au ales pe cine consideră că-i apără mai bine.

În Ungaria, fostul guvern Orban a plafonat prețurile la energie și la carburant.

Opoziția a susținut înarmarea, Orbán și Vučić, dezarmarea și neutralitatea

În cea ce privește războiul din Ucraina, în întreaga campanie electorală, liderul FIDESZ a pledat pentru stabilitatea, neutralitatea și suveranitatea Ungariei. La noi se întreține propaganda de război. În orice jurnal de știri abundă informații mincinoase despre realitatea din războiul din Ucraina. În societate s-a reinstaurat tensiunea. Românii sunt tot mai divizați, situație convenabilă puterii colonialist.

Deși nu sunt producători de gaz, ungurii și sârbii plătesc de patru ori mai puțin. Economiile lor nu sunt atinse de criza sancțiunilor. Noi plătim cu vârf și îndesat robia la noua resetare. Dar, oare, nu suntem de parte greșită a istoriei?

Ce am făcut noi zilele acestea? Ne-am hrănit cu iluzii și ne-am vărsat oful pe vecini. Unul dintre vechii liberali, mi-a explicat că există chiar și glonțul democratic pentru alesul ungurilor. Serios?

desen de Ștefan Popa Popa’S

„Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru,” zicea înțelept Mihail Sadoveanu, autorul cărților copilăriei noastre.

Ce am învățat din victoria zdrobitoare a lui Viktor Orbán?Nimic. Rămânem așa cum au stabilit: slugi credincioase.

Ne-am pierdut demnitatea, onoarea și dragostea de țară. Asta s-a văzut zilele acestea, când rânduri, rânduri, cu ură neomarxistă, ne-am pus speranța în fluturii de-o zi de pe lustrele aristocratice de dincolo de frontiere.

Europa națiunilor nu înseamnă coabitarea între sclavi și stăpâni. Ci o relație demnă între popoare. Parcă am uitat vorbele de duh ale celui mai europenist lider post-decembrist, Corneliu Coposu: “stăpânirile şi domniile sunt vremelnice, naţiunile vrednice sunt eterne.” Asta a spus-o într-un cor de huiduieli la 1 Decembrie 1990.

Maghiarii intră la guvernare în Serbia, nu vlahii

Aleksandar Vučić a câștigat detașat alegerile prezidențiale din Serbia. Nu a luat la guvernare reprezentanții vlahilor, ci pe cei ai maghiarilor din Voievodina.

Împreună cu Orbán, construiește o linie de cale ferată de mare viteză, pe banii chinezilor.Desfășoară proiecte comune nu doar de infrastructură.

L-a întrebat oare cineva pe Klaus Iohannis de ce prietenul său, Michael Schmidt de la Automobile Bavaria a dus fabrica BMW la Debrecen și nu la Oradea, Arad sau Timișoara? O afacere în care nemții investesc un miliard de Euro.

Vă întrebați de ce Mircea Geoană își plătește cohorte de jurnaliști, fără a ajuta concret România din poziția lui de secretar general adjunct al NATO?

Cine nu cere, nu i se dă. Românii s-au învățat să defileze sub flamuri străine, vânzându-și până și țințirimul multinaționalelor, pentru a mai ridica un bloc de sticlă, în ciuda îndumnezeirii.

Ce câștigăm dacă ne prosternăm la cultul artificial creat al lui Zelenski, Big time?

Idolul de-o lună al rețelelor unite cu progresismul cazon, Péter Márky-Zay, n-a fost în stare să intre nici în Parlamentul de la Budapesta. A fost înfrânt în propriu-i colegiu.

Oare ce blestem a căzut pe capul nostru să însuflețim păpuși gonflate de propagandă?

Am avut cele mai bune relații cu China. Am fost un hub de negociere pentru crizele orientale. Am avut diplomați cu ștaif și cu intrări la Marile Cancelarii. Acum avem cele mai veroase slugi, în funcțiile de comandă.

Ne consolidăm cu o strașnică încrâncenare singurătatea în zonă. Suntem o insulă pro-americană. Și asta ne fezandează?

Unipolaritatea lumii de mâine e un basm cu prinți de plastelină. Lumea de ieri nu e ca cea de azi. Iar cea de poimâine e cunoscută doar de inițiați.

Vocile lumii

Vio Bota

timișorean

Harta electorală din Ungaria, alegeri parlamentare 3 aprilie 2022

“Aşa votează o naţiune care îşi cunoaşte interesele! Alegerile parlamentare din Ungaria ne-au demonstrat, din nou, cât de uriaş este asaltul propagandei globaliste în România, prin intermediul unor organe de presă care manipulează de dimineaţa până seara. Dacă ne-am fi luat după analizele şi comentariile din mainstream media de la noi, partidul lui Viktor Orbán ar fi pierdut alegerile. Priviţi harta de mai sus pentru a vedea scorul zdrobitor obţinut de Fidesz”, a scris Vio Boța pe pagina sa de facebook, alături de harta electorală a Ungariei de duminică 3 aprilie 2022.

