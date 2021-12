2021-2022 / Perspective și retrospective politice

Anul 2021 a înregistrat trei evenimente politice majore: transformarea PNL într-un partid butonieră, alungarea neomarxiștilor de la putere și revenirea PSD la dinamica anilor trecuți. Ce va urma?

Predicțiile politice sunt ușor de făcut. Klaus Iohannis ne-a livrat suficiente argumente că statul român e prizonierul Popotei cu epoleți. Rar mai apare vreun civil în sistemul de comandă al statului. Administrația s-a militarizat la vârf, semn că ne paște războiul.

La 32 de ani de la Revoluție nu ne mai întrebăm “Cine a tras în noi: “16/22?” Obsedantul mister nu va fi elucidat. Lăudabile sunt luptele lui Doru Mărieș pentru aflarea adevărului. Criminalii sunt însă fie cu pensii speciale, fie pe lista lungă de generali.

Să ne mai întrebăm de ce președintele s-a dus la Troița de la Piața Universității “în zori, ca hoții?” Românii s-au prins – în sfârșit – că e creația sistemului. Mi-am răcit gura șapte ani, dezvăluind modestele sale aptitudini de șef de stat și denunțând prea plinul de sine.

Klaus Iohannis a reușit o dublă în anul de grație 2021: l-a înlăturat pe Ludovic Orban din poziția de președinte al PNL și și-a pus un înlocuitor, lavalieră, de unică folosință. Florin Cîțu e deja expirat. Cel mai proaspăt fost președinte. A semnat contractele militare, a umplut desagii de bani ai rezidentului american din Stejari, a cinstit masa și pe lăutari. Acum e bine să plece. I se tot spune, dar nu înțelege că pita lui s-a terminat.

Transformarea PNL într-un partid butonieră

În martie, aprilie, când răsare loboda, ucenicii serviciilor îi vor pregăti exitul, după principiul “Altul mai gras, ăsta s-a ras!” Sigur că pentru viitorul Congres al PNL nu vor mai fi posibile surprizele. PNL e deja înregimentat. Noii normatori ai partidului aprig condus au scos perdelele vechi și tablourile obosite de vreme. Încă din vară, la o întâlnire privată, prin casele de protocol, Iohannis le-a proiectat viitorul de vis: progresism în paradis.

Având mult timp liber și un arsenal de arme la dispoziție, odihnitul de la Cotroceni a aruncat în aer USR și nici că pledează nevinovat. Poate că alungarea neomarxiștilor de la putere e singurul său proiect lăudabil. Că a acționat mișelește, scopul scuză mijloacele, dacă ar fi să-l lăsăm pe Danton să ardă în iad și să-l reevaluăm pe Niccolò Machiavelli.

Viitorul președinte al PNL va fi musai tot cu epoleți

Revenind la PNL, noul președinte (decis deja) va fi o prelungire a regimului cu epoleți. Klaus Iohannis s-a folosit de Florin Cîțu, acum îl aruncă nu ca pe “cârpele Domnului,” femeile în cuptor înainte de Crăciun, ci ca “poalele-n brâu,” înainte de vreun priveghi.

Dacă Florin Cîțu se va trezi penal, asta are mai puțină relevant. Ca sculă de sistem, și-a făcut treaba. Oricând poate fi aruncat la câini. Privindu-i scurta carieră, ne prețuim și mai mult libertatea. Nu poți să ai milă de câinii regimentului!

Revenirea PSD la putere e un act de recompensă, pentru nedreptatea de a nu fi desemnat să formeze cabinetul, după ce a câștigat alegerile parlamentare. De fapt, Iohannis s-a salvat de la suspendare. Acesta este singurul motiv pentru care a chemat “ciuma roșie” la guvernare.

PSD are cifrul guvernamental

Util Bruxelles-ului și servil pădurilor, Klaus Iohannis e lacheul perfect. Are tabieturi. Poate fi șantajat. Ascultă de stăpâni. Dă bine ca servitor. Știe să se îmbrace în alb, să servească. Dar n-are nimic românesc. Acum, se conving și prietenii mei că am avut dreptate. Am avut privilegiul de-al cunoaște bine. De aceea nu m-am lăsat antrenat de valul care l-a făcut om. Am luat distanță pentru a nu intra în curentul care acum se dă cu capul de pereți.

Marcel Ciolacu ne-a surprins cum a gestionat revenirea la guvernare. Nu s-a aruncat să ceară postul de premier, dar a aranjat pentru partidul său pozițiile de comandă. Niciun prim ministru nu poate conduce de acum încolo, fără ca oamenii lui Ciolacu să fie de acord. Aici a ticluit-o meseriaș. Cu răbdare, nu cu plasă de Buzău.

Ultimele cercetări sociale vor fi gata în câteva zile. Printre sociologi se discută varianta prăbușirii cotei de simpatie a USR sub 10%. Creștinii ar zice “Doamne, apără-ne!” Ideea e că Dacian Cioloș nu știe să facă opoziție. El e relicvă din sanctuarul puterii, nu se poate vopsi în rebel, nici să-și tragă, precum Dan Barna, ciorapi de diferite culori. Pensații și gleznele moi vor suferi o cruntă depresie. Ai lor sunt cu mâinile pe piept. Nu se știe dacă acest scor de încredere nu poate fi decretat ca evenimentul anului. Cât de mari le-au fost boii pe străzi și cât de mici le sunt rezervele electorale. Fuse și se duse!

Ce se va întâmpla în plan guvernamental? Păi perspectiva e sumbră. Puterea se va militariza, drepturile și libertățile se vor reduce, pandemia va trece, dar românii vor fi tot mai dependenți de Fratele cel Mare. Asta e viața. Atât s-a putut.

Vocile lumii

Klaus Iohannis

Președintele României

Klaus Iohannis, 21 decembrie 2021, la Troița de la Piața Universității

“Voi continua să apăr idealurile Revoluției și să militez pentru o societate modernă, puternică și incluzivă. România liberă pentru care s-au sacrificat eroii noștri este țara în care domnesc drepturile și libertățile fundamentale ale omului, locul unde dreptatea este înfăptuită de o justiție independentă și responsabilă în fața societății și a istoriei,” a transmis Klaus Iohannis, la 32 de ani de la Revoluție.

