HEALTH și Youth Code, live la București￼

Formația americană HEALTH , cunoscută pentru sound-ul neo-industrial și colaborarea cu Nine Inch Nails, concertează pentru prima dată la București – joi, 9 iunie, la Control Club , în cadrul turneului european pentru promovarea celui mai recent album, DISCO4:: Part II .

Înființată în 2005 la Los Angeles, trupa HEALTH are în palmares șase albume de studio, coloana sonoră a unor jocuri video de succes, dar și colaborări cu artiști precum Nine Inch Nails, Crystal Castles, Pictureplane, The Soft Moon sau Xiu Xiu.

Din formație fac parte, în prezent, chitaristul și vocalul Jake Duzsik, basistul și producătorul John Famiglietti și toboșarul BJ Miller.

„La momentul formării noastre, scena noise rock din LA, insulară dar extrem de fertilă, era complet în afara radarului publicațiilor muzicale independente, care urmăreau trupele din New York sau Chicago”, spune liderul HEALTH, Jake Duzsik, într-un interviu recent pentru LA Weekly . „Primul nostru release este un album no-wave, în mare parte experimental și aproape deloc melodic. De atunci, am evoluat mult, am scris și piese mai pop, cu structură tradițională, transformându-ne într-un proiect neo-industrial.”

Cel mai recent album HEALTH – DISCO4:: Part II, lansat în primăvara acestui an, reia seria colaborărilor inedite cu muzicieni din diverse zone artistice, al căror stil se îmbină cu sound-ul visceral, electronic și noise rock marca HEALTH.

„Chaotic LA collisionists HEALTH return with some high-profile mates in tow for DISCO4:: PART II” – Kerrang!

„Since they formed in 2005, HEALTH’s near-20-year career has been characterised by a constant mutating of their sound. From the jagged, DIY noise of their early work to the industrial-dance-punk that followed, they’re a band who have always felt like they’ve beamed in from some goth-rave future.” – Crack Magazine

„Across 5 studio albums, 3 remix releases, providing soundtracks for beloved franchises like Max Payne and Grand Theft Auto, HEALTH have been steadily defined by their artfully crafted, yet pointedly challenging work” – The Line Of Best Fit

HEALTH x Nine Inch Nails – Isn’t Everyone (video): https://youtu.be/6W2E6jNXzBE

Concertul HEALTH și Youth Code de la București este organizat de Control Club, cu sprijinul OneDay . Acces: ora 19

Facebook event: https://www.facebook.com/events/633948507826502

Biletele pot fi achiziționate la prețul de 65 de lei, online prin Eventbook.ro ( https://eventbook.ro/music/bilete-health-control ) sau de la Control Club (Str. Constantin Mille, nr. 4) și partenerii Eventbook: http://eventbook.ro/partners .

