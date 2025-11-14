Anunț public privind obținerea autorizației de construire

solar,panel,,photovoltaic,,alternative,electricity,source, ,concept,of,sustainable

            Subscrisa ENGIE Romania S.A., cu sediul în București, sector 4, Bulevardul Marășești nr. 4-6, aduce la cunoștință publicului interesat faptul că a intrat în posesia Autorizației de construire nr. 7 din 20.05.2024, prin care se autorizează executarea lucrărilor pentru ’’Construire centrală electrică fotovoltaică” pe terenul situat în comuna Cornățelu, satul Cornățelu, jud. Dâmbovița, Carte funciară Cornățelu 72962.

