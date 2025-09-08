Anunț public privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației de mediu

Societatea BRĂILA WINDS SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, bulevardul Mărășești nr. 4-6, corp C4, camera 302, etaj 3, înregistrată cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/12230/2016, Cod Unic de Identificare 26308340, informează publicul interesat că s-a despus solicitarea pentru revizuirea autorizației de mediu pentru activitatea de Producție de Energie Electrică – cod CAEN Rev. 2 – 3511, desfășurată la adresa din comuna Gemenele, județul Brăila.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Brăila la adresa Brăila, B-dul Independenței nr.14, bl. B5, Parter, de luni până vineri în intervalul orar 09:00-12:00. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul ANMAP – DJM Brăila.