GALERIE FOTO. Renee Gracie vrea să revină pe circuit

Deși a întors spatele unei cariere în motorsport pentru a deveni o vedetă OnlyFans, fostul pilot de curse Renee Gracie s-a decis. Nostalgică după vremurile în care se afla la manșa bolizilor cu sute de cai putere, australianca este pregătită pentru marea revenire.

În perioada 2012-2017, Renee a concurat în Aussie Racing Cars, Porsche Carrera Cup Australia și V8 Supercars și a luat startul de două ori la prestigioasa cursă de 1000 de kilometri de la Bathurst. Dar totul s-a schimbat în 2019. După ce cariera ei părea că nu avansează deloc, ba mai mult, abia se mai întreținea din sport, tânăra de 28 de ani a luat o decizie radicală. Aceasta a abandonat motorsportul în favoarea creării de conținut pentru adulți.

Bruneta cu forme bombastice și-a concentrat toate eforturile în dezvoltarea contului de OnlyFans, ajungând în scurt timp să câștige sume impresionante. Mai târziu, ea și-a motivat alegerea și a spus că nu are regrete, deoarece veniturile acumulate îi asigură un trai bun. „Poziția în care mă aflu acum m-a asigurat pe viață. Mă pregătesc pentru o pensionare anticipată”, a spus ea.

În plus, aceasta a mărturisit că nu era privită cu ochi buni de către colegi: „Fiind femeie, trebuia să demonstrez în mod constant. A trebuit să gestionez comentarii negative, mult mai multe decât primeau băieții. Fiind într-un sport dominat de bărbați și într-un mediu negativ de cele mai multe ori, din păcate, am ajuns în stadiul în care mi-am pierdut pasiunea. Și am vrut să plec. Starea mea mentală era la pământ, am fost deprimată, tristă și uram locul în care eram.”

Însă, odată cu trecerea timpului și umplerea conturilor, Renee a început să tânjească după adrenalina competițiilor. Surse din Australia susțin că starleta va fi personajul principal într-un documentar realizat de Stan Sport, denumit Revealed: Renee Gracie, ce va prezenta încercarea fostului pilot de curse de a reveni pe circuit. Renee, care se poate lăuda cu peste 168.000 de urmăritori pe Instagram, speră să primească un wildcard pentru a concura în cursa de la Bathurst, ce va avea loc în perioada 5-8 octombrie 2023.

Cailah Scobie, directorul de conținut al Stan Sport, a lăudat ambiția bombei sexy, spunând: „Abia așteptăm ca povestea lui Renee să fie cunoscută de toată lumea. În pofida criticilor primite, ea a continuat să creadă în visul ei, iar acum, mai mult ca niciodată, este pregătită să își arate potențialul.”

