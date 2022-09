Mexic devine cea mai solicitată destinație exotică de circuit cultural a acestui an￼

Mexic a revenit încă de anul trecut în preferințele turiștilor români, drept una dintre destinațiile îndepărtate de toamnă, în special pentru produsele tip circuit, dar și pentru sejururile pe Riviera Maya.

Potrivit consultanților DAL Travel , unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România cu produse turistice tip premium înființat în anul 2000 și membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), în acest an s-a înregistrat o cerere mult mai mare pentru Mexic, în special pentru circuitele turistice, creșterea pentru tot anul 2022 fiind estimată la 30% față de anul 2021.

Cererea pentru călătoriile în Mexic este în creștere, motiv pentru care DAL Travel vine în mod constant cu modalități noi și inovatoare de a combina experiențele contemporane cu cele istorice, pentru a crea produse turistice unice pentru turiștii săi.

„Mexic – marele circuit” – Pe urmele aztecilor și mayașilor (26 noiembrie – 10 decembrie, 15 zile) este cel mai solicitat circuit la acest final de an. Traseul cuprinde Mexico City – Teotihuacan – Cholula – Puebla de los Angeles – Tuxtla Gutierez – Canionul Sumidero – San Cristobal de las Casas – Chamula – Palenque – Yaxchilan – Bonampak – Campeche – Uxmal – Merida – Chichen Itza – Riviera Maya. Acest circuit costă 2850 de euro de persoană și include cazări la hoteluri de 4 și 5 stele.

Vizitarea Mexicului implică o incursiune pe urmele vechilor civilizaţii precolumbiene, prilej de a admira piramide şi monumente străvechi, de a asculta povești despre comorile fabuloase care i-au atras pe conquistadorii conduşi de Hernan Cortes şi nu în ultimul rând, de a vă bucura de plajele însorite, înconjurate de vegetaţie luxuriantă şi mângâiate de apele turcoaz ale Mării Caraibilor. Turiștii vor descoperi cea mai nordică țară vorbitoare de limbă spaniolă din America Latină și vor fi încântaţi de spectacolul vieţii pline de pitoresc şi culoare, cu muzică ritmată care se aude aproape de peste tot. Vor pătrunde treptat în zona de vegetație spectaculoasă din climatul subtropical mexican, un peisaj exotic, dominat de grandoarea vulcanilor legendari Popocatepetl și Iztaccihuatl, în contrast cu frenezia orașelor cosmopolite și ne vom încheia periplul în Yucatan, paradisul turistic caraibian.

Panorama culturilor precolumbiene este uluitor de vastă, revelată nouă printr-o succesiune de situri de conservare, cu vestigii istorice extrem de evocatoare, pe care le vom explora împreună. Vom înțelege pe deplin sincretismul cultural și religios mexican, o îmbinare de mituri și credințe arhaice alături de simboluri moderne ale unui spațiu multietnic. Adăugați la toate acestea aroma mâncărurilor picante şi a băuturilor exotice și veţi obţine un „cocktail mexican” care vă va face să vă amintiţi mult timp de această vacanţă.

Mexic – Cuba – Mister, muzică, dans și exotism (16 noiembrie – 1 decembrie) este al doilea circuit în topul preferințelor. Acest tur îmbină o incursiune în străvechea civilizaţie mayașă, într-un spaţiu plin de mister, pe urmele aztecilor şi conquistadorilor, într-o lume plină de culoare şi ritmuri alegre, cu sombreros şi mariachi, cu hedonismul cubanez, cu dansatoare focoase şi telenovele, cu plaje fierbinţi şi vegetaţie luxuriantă, cu rom şi tequila.

Alt circuit de succes dedicat și aflat în topul preferințelor este Mexic – Guatemala – Honduras – Pe urmele aztecilor și mayașilor (20 septembrie – 4 octombrie). De altfel, Mexic poate fi îmbinat și cu alte țări din zonă, rămânând destinația de bază.

Printre programele de Revelion dedicate Mexicului se numără Revelion pe coasta de sud a golfului Mexic (27 decembrie – 10 ianuarie, 15 zile), Revelion Mexic – Guatemala – Honduras (29 decembrie – 13 ianuarie, 16 zile) și Revelion în Mexicul colonial – Guadalajara, Guadalajara… cu mariachi, tequila și plajă la Cancun (27 decembrie – 5 ianuarie).

Alături de excursii și de nenumărate vizite, turiștii români sunt atrași de Cancun, poate cea mai celebră stațiune de litoral a Mexicului care, la ora actuală, este cea mai populară stațiune pentru români de pe cele două continente americane. Aceasta a fost construită de la zero pentru a atrage la acea vreme turiști americani. Regiunea are 21 de kilometri de plaje albe, mare turcoaz, o lume subacvatică bogată dar și multe hoteluri all-inclusive. Cancun este de asemenea considerat poarta de intrare în Lumea Maya, în apropiere fiind multe vestigii mayașe.

„Turiștii români au căpătat o apetență mare pentru vizitarea Mexicului, ca unică destinație sau în combinație cu alte țări vecine. În acest an, analizând statisticile și cererile constante ale turiștilor noștri, am realizat că Mexic se află pe primul loc în topul circuitelor dedicate destinațiilor exotice, creșterea față de anul precedent fiind foarte mare. Pentru această destinație românii nu au nevoie de viză obținută în prealabil, prezentând doar pașaportul la punctul de trecere al frontierei. Apoi, există multe variante de curse aeriene către această destinație, dinspre Europa, destul de accesibile ca tarif, ținând cont de distanță. Inclusiv de Revelion, majoritatea turiștilor preferă alături de un sejur la plajă, vacanțe active, în care pot vizita cât mai multe obiective, iar Mexicul are ce oferi, fiind o destinație complexă, cu o istorie bogată și cu o mulțime de atracții turistice, cu multe tradiții și o gastronomie apreciată pe plan mondial”, subliniază Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Iată care este topul atracțiilor turistice ale Mexicului preferate de români:

1. Mexico City – megaorașul cu o populatie mai mare ca a României

2. Chichen Itza – una dintre cele șapte noi minuni ale lumii

3. Teotihuacan – unul dintre cele mai puternice centre culturale prehispanice din Mesoamerica și cel mai vizitat sit arheologic din Mexic

4. Stațiunea Cancun – destinația cea mai căutată pentru sejururi la plajă

5. Palenque – zona arheologică mistică din plină junglă, cel mai mare și cel mai faimos dintre siturile mayașe

6. Situl arheologic Uxmal – una dintre cele mai impresionante colecții de arhitectură mayașă

7. Canionul de Cupru (Copper Canyon) – o minune a naturii din munții Sierra Madre de Vest, din nordul Mexicului

8. Orașul Oaxaca – paradisul ascuns al Mexicului

9. Orașul colonial Campeche, cu clădiri pastelate, străzi înguste pietruite, metereze fortificate și conace bine conservate

10. Cascadele Agua Azul – renumite pentru culoarea lor de un albastru uimitor

Destinația turistică Mexic iese în evidență prin:

► spaţiu plin de mister, de culoare şi de ritmuri alegre, cu sombreros şi mariachi

► plajele însorite, înconjurate de vegetaţie luxuriantă şi mângâiate de apele turcoaz ale Mării Caraibilor

► cea mai nordică țară vorbitoare de limbă spaniolă din America Latină

► situri arheologice ale civilizaţiilor precolumbiene

► muzică ritmată care se aude aproape de peste tot

► aroma mâncărurilor picante şi a băuturilor exotice, de unde rezultă un „cocktail mexican”

Sfaturi de la specialiști pentru cei care doresc să viziteze Mexicul pentru prima dată

Ce face Mexicul faimos? Cultura sa vibrantă și plină de culoare care s-a răspândit pe întreaga planetă, bucătăria sa picantă, băuturile festive și unele dintre cele mai bune destinații de plajă din lume

1. Faimoasa „comida mexicana”. Mâncarea mexicană poate fi găsită în toată lumea, dar majoritatea acestor restaurante pălesc în comparație cu mâncărurile autentice din Mexic. Tacos, enchiladas, empanadas și churros sunt mâncăruri mexicane celebre, iar când vizitați Mexic, puteți savura rețete autentice transmise din generație în generație.

2. Ruinele arheologice. Junglele din Mexic sunt pline de ruine antice din imperiile aztec și maya, existând însă multe situri de descoperit. Un fapt interesant despre Mexic este că situl mayaș Chichen Itza este una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Unele dintre cele mai bune locuri de vizitat în Mexic sunt ruinele Palenque, Teotihuacan și Tulum.

3. Muzica regională mexicană. De la primele acorduri ale chitarei până la primele sunete de trompetă, ritmul muzicii mexicane este unic și festiv. Ascultați melodii lente și romantice de la o chitară mexicană sau dansați toată noaptea pe melodii pop mexicane în ritm rapid, și astfel veți învăța fără să vreți câteva cuvinte și expresii spaniole!

4. Tequilla și Margarita. Unul dintre cele mai faimoase exporturi din Mexic este tequila, ingredientul principal din orice margarita. Distilat din sucurile de agave albastre, tequilla poate fi găsită în orice bar din lume, dar unul dintre aspectele interesante despre Mexic este că există doar cinci state din țară care își pot eticheta legal tequila: Jalisco, Guanajuato, Michoacan, Nayarit și Tamaulipas. Dacă doriți să aflați mai multe despre distilarea tequilei, puneți orașul Tequila, Jalisco, în fruntea listei dvs. cu cele mai bune locuri de vizitat în Mexic.

5. Plaje frumoase. Cele mai bune destinații de plajă din lume sunt situate pe coasta Mexicului, iar kilometri nesfârșiți de plaje sunt imaginea perfectă a paradisului. De la o lună de miere până la vacanțe în familie, există o mulțime de motive pentru a vizita Cancun și Riviera Maya, de la Marea Caraibilor, dar deloc de neglijat sunt stațiunile Acapulco sau Puerto Vallarta de la Oceanul Pacific, astfel încât se poate face plajă și baie tot timpul anului!

În 2021, Mexic a înregistrat 32 de milioane de turiști străini, în creștere cu peste 30% comparativ cu 2020, când înregistra 23,3 milioane de turiști străini, cu o scădere de aproape 50% generată de pandemie față de 2019. De asemenea, Mexicul a găzduit peste 25 de milioane de vizitatori internaționali în primele cinci luni ale anului 2022, cu 25,9% mai mult față de aceeași perioadă din 2021.

