Israelul anunţă că a depăşit pragul de 1 milion de turişti după reluarea turismului post-pandemic

”La puţin peste patru luni de când s-au ridicat restricţiile de coronavirus care limitau intrarea în Israel, Israelul anunţă depăşirea pragului de 1 milion de turişti după reluarea turismului post-pandemic”, anunţă Ministerul Turismului din Israel.

Turistul cu numărul “1 milion” a fost întâmpinat la aterizarea pe aeroportul Ben Gurion de Ministrul Turismului şi de reprezentanţii Ministerului Turismului şi se numeşte Belinda Desoyo Lee Marcelo, în vârstă de 53 de ani, rezidentă a Emiratelor Unite.

”Industria turismului a fost grav afectată de pandemie, dar actuala redresare a turismului incoming depăşeşte acum prognozele. Numărul de turişti care sosesc este în creştere şi, odată cu acesta, cresc şi veniturile din turism în economia israeliană. Potrivit statisticilor publicate, turismul de incoming a atins 244.500 de intrări de turişti în iunie 2022, cu doar 33% mai puţin decât recordul stabilit în iunie 2019”, precizează ministerul.

Pe baza tendinţei de redresare a turismului de incoming, este de aşteptat ca până la 2 milioane de turişti să sosească în Israel până la sfârşitul anului 2022.

Ministrul Turismului, Yoel Razvozov, a salutat turistul cu numărul 1 milion la sosirea pe aeroportul Ben Gurion.

„La început, ne-am gândit şi am sperat că preşedintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden va fi turistul cu numărul 1 milion care va sosi în Israel în 2022, dar încă o dată am depăşit prognoza. Iată-ne, întâmpinând turistul cu numărul 1 milion care a intrat în Israel anul acesta. Anul trecut, spaţiul nostru aerian a fost închis, au existat restricţii corona, şi am avut îngrijorări serioase cu privire la turismul incoming. În ciuda situaţiei, nu am vrut să renunţăm. Am muncit din greu pentru a deschide industria şi am readus la viaţă industria turismului în ciuda provocărilor. Spre bucuria mea, spre deosebire de toate previziunile pesimiste de până acum, putem vedea astăzi că turismul a reînflorit în Israel. Un milion de turişti aduc bani în economia israeliană, creează oportunităţi de locuri de muncă în toată ţara şi oferă un mijloc de trăi pentru familii întregi. Acum aşteptăm cu nerăbdare să ne îndeplinim următorul obiectiv pe care l-am stabilit pentru industrie: 10 milioane de turişti în 2030”, spune ministrul Turismului, Yoel Razvozov.

Peste 4.000 de turişti români au vizitat Israelul in luna iunie, 2022.

Imediat după ridicarea restricţiilor de călătorie in Israel, turiştii români şi-au şi rezervat primele vacanţe în Israel. Românii sunt în top 7 naţiuni care au călătorit în Israel în luna Iunie, depăşind state precum Canada şi Brazilia în ceea ce priveşte numărul de turişti care călătoresc în Ţara Sfântă.

