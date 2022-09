Lewis Capaldi a fost interzis pe Tinder

Lewis Capaldi a fost nevoit să apeleze la o altă aplicație de întâlniri, după ce a fost interzis de pe Tinder.

Cântărețul este un superstar talentat și celebru în întreaga lume, dar s-a trezit în căutarea unui partener pe o serie de platforme online – și a fost interzis pentru că site-urile cred că este un impostor, notează metro.

„Tocmai am fost dat afară de pe Tinder pentru că oamenii cred că sunt un impostor, am fost dat afară de pe Bumble, Tinder și Hinge. Cineva mi-a spus să intru pe o aplicație numită Feeld și am intrat..este mult prea mult pentru mine!”, a spus el.

Vedeta în vârstă de 25 de ani a recunoscut că aplicația este „mult peste” gusturile sale obișnuite.

El a declarat pentru podcastul Diary of a CEO: „Este vorba despre perversiuni și BDSM și mi-am zis: Asta depășește cu mult tot ceea ce mă așteaptă”.

Feeld se descrie ca fiind o „aplicație de întâlniri pentru cei cu mintea deschisă”: „Feeld este o aplicație de întâlniri pentru explorare, curiozitate și plăcere. Înscrieți-vă singur sau cu un partener pentru a găsi iubiți și prieteni”.

Când vine vorba de un potențial partener, Lewis – care s-a dezbrăcat recent în lenjerie intimă pe panouri publicitare pentru a-și promova cel mai recent single – a dezvăluit cu sinceritate ce caută pe o aplicație de dating.

„Îmi place să ies cu oameni noi și…Dacă aș întâlni persoana potrivită, aș fi entuziasmat. Dar în acest moment este puțin cam nedrept față de cealaltă persoană, ar trebui să fie o ființă umană foarte înțelegătoare. Iar dacă vine vorba de copii, în momentul de față, asta nu face parte din planurile mele. Una dintre prietenele mele are patru copii și nu e deloc pe placul meu,” a mărturisit acesta.

Lewis a recunoscut că a fi pe Tinder poate fi „un pic ciudat”, dar de fapt a întâlnit-o pe fosta sa iubită Catherine pe site, menționând că este grozavă!

Și a discutat, de asemenea, despre dificultățile cu care se confruntă atunci când se întâlnește cu cineva care nu este în atenția publicului, în special atunci când vine vorba de un dezechilibru de putere în ochii publicului.

„Încerc să rezolv și asta, pentru că nu vreau să mă folosesc de faima mea sau ca aceasta să aibă vreo influență asupra cuiva cu care mă întâlnesc. Ce, ar trebui să mă întâlnesc doar cu oameni care sunt celebri? E un lucru foarte ciudat”, a spus acesta.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!