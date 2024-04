Jannik Sinner a câștigat turneul ATP de la Miami. Italianul l-a “distrus” pe bulgarul Dimitrov, în două seturi, 6-3, 6-1.

Laura Pausini a încercat să-l sărute pe Sinner

Laura Pausini a fost prezentă pentru a-l susține pe Jannik Sinner la victoria sa din finala turneului de la Miami, unde l-a învins pe Grigor Dimitrov cu scorul de 6-3, 6-1. Momentul post-meci dintre celebra cântăreață și tenismenul italian a fost unul inedit și plin de bucurie. Jannik Sinner, deja un star în Italia după câștigarea titlului la Australian Open, a fost încântat de surpriza neașteptată oferită de Laura Pausini.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc în complexul de la Hard Rock Stadium, acolo unde cântăreața a susținut un concert în cadrul turneului. Laura Pausini, aflându-se în SUA pentru evenimentul său muzical, nu a ratat ocazia de a-și arăta susținerea pentru Jannik, demonstrând astfel că este fanul dedicat al tenismenului italian.

După ce Laura și Jannik au vorbit timp de câteva momente, artista a făcut o poză cu jucătorul de tenis. Într-un gest total neașteptat, Pausini încercat să-l sărute pe Jannik, într-un mod jucăuș, însă tenismenul, stânjenit, și-a întors obrazul către regina muzicii pop italiene, scrie Tuttosport.

“Cred că a fost incredibil”

“Cred că a fost incredibil, nu a făcut aproape nicio greșeală neforțată, a continuat să joace foarte lung pentru a îngreuna fiecare punct al lui Dimitrov. Când Grigor a câștigat puncte, a fost datorită unui tenis spectaculos, l-a făcut să își asume multe riscuri”, a declarat Darren Cahill, antrenorul lui Jannik Sinner.

“Cel mai bun jucător cu care m-am confruntat vreodată a fost Roger. Îmi amintesc de acele dueluri cu plăcere, chiar dacă nu au mers în direcția mea. Țin minte că la Wimbledon am vrut să sap o groapă și să dispar. Nu am mai avut acel sentiment împotriva nimănui. Probabil este tenismenul contra căruia am suferit cel mai mult.

În acest moment, Jannik joacă un tenis incredibil, dar simt că nu ar trebui să-l comparăm cu alți jucători. Dacă aș putea juca împotriva lui Jannik mâine, aș face-o. Chiar dacă pierzi, vrei să concurezi din nou. Trebuie să am încredere în continuare, frica nu a servit niciodată niciunui scop. Desigur, ajută uneori, dar nu în sportul nostru. Acestea sunt jocurile pe care vreau să le joc”, a declarat Dimitrov, în conferința de presă de după finala cu Sinner.

