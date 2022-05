Imbraca-te cu sacoul preferat si sterge parchetul laminat

Combinatii de tendinte la moda

Daca vrei sa schimbi ceva in viata ta, atunci fa o schimbare radicala in garderoba si casa ta. Exista cele mai recente tendinte la sacouri si o multime de idei diferite pentru tinutele tale. In ceea ce priveste casa, ai putea schimba parchetul laminat, dand o noua imagine casei tale. Un sacou face parte din echipamentul de baza dintr-un dulap bine aprovizionat. Dar aceasta piesa vestimentara trebuie sa fie si la moda. O croiala asimetrica nu este doar o atractie vizuala, ci ofera si o oarecare varietate in garderoba. Anul acesta nu se poarta doar sacouri cu croiala dreapta, ci au devenit mai creative. O alta tendinta la moda in acest an, este sacoul supradimensionat, mai ales daca ai pus ceva kilograme in plus pe solduri. Cu croiala dreapta, umeri si versiunea de sacou lung, iti ofera imediat autoritate si putere. Un sacou oversize nu este pentru persoane mici, ci se potriveste femeilor puternice care nu se lasa intimidate si merg pe drumul lor.

Modelul si influencerul Emilie Joseph arata cum functioneaza combinatia de tendinte. Pentru tinuta ei, ea mizeaza pe un blazer roz si il poarta cu o bustiera sofisticata tricotata in aceeasi familie de culori. Blazerul supradimensionat, potrivit pentru afaceri, este impamantat lejer datorita topului – pe care de altfel l-ai purta cu siguranta si la plaja. Indiferent daca este in look-uri la moda, in combinatie, cu pantaloni scurti asortati sau ton pe ton, cu pantaloni de costum, aceasta combinatie (neasteptata) arata revigorant de moderna. Sacourile sunt un must-have in garderoba. Dar oricine crede acum ca nu le va mai purta pana in toamna se inseala, deoarece exista cele mai frumoase tendinte si piese pe care le poti purta toata vara.

Spre exemplu, sacoul de in, pe care un anume designer din Franta l-a facut cu adevarat popular. Bineinteles ca toti vrem sa-l purtam in aceasta vara pentru a avea putin iz frantuzesc. In plus sacourile de in sunt perfecte pentru sezonul cald, pentru ca, cu greu se simte tesatura usoara pe piele. Piesa este disponibila in principal in culori deschise precum alb si bej. Un sacou de in se poate combina cu o fusta din denim si sandale sau cu o pereche de blugi si un top.

Desigur, in sezonul cald, toata lumea se bazeaza pe culori stralucitoare si luminoase, iar asta poate continua cu blazerul. Poti alege un verde lime, un roz stralucitor sau un albastru deschis. Nu conteaza daca blazerul este scurt sau lung si croiala este supradimensionata sau stransa. Alegi pantaloni scurti de culoare deschisa si o pereche de sandale cu toc. In caz contrar, poti sa porti o rochie stransa pe dedesubt.

Schimba parchetul laminat

Daca ti-ai ales un sacou potrivit pentru tine si simti ca ai schimbat ceva la tine, este timpul sa schimbi si parchetul laminat. Pentru a crea o atmosfera foarte proprie in spatiul deschis si pentru a combina cu stil gusturile sau pentru a adauga o nota feminina si moale aspectului industrial cool pe care il iubesti atat de mult, alege parchetul laminat potrivit. Acest lucru ar putea fi implementat fara efort. Poti transforma interiorul casei cu canapele scufundate intr-un cuib primitor, cald, care va oferi un contrast subtil cu liniile curate, care caracterizeaza restul locuintei. Sau un loc preferat in care sa te intalnesti cu intreaga familie si sa va bucurati de compania celuilalt.

Parchet laminat intr-o gama imensa de texturi si culori

De mai bine de 20 de ani, parchetul laminat este o alternativa preferata la parchetul traditional si alte pardoseli. Motivul pentru aceasta este materialul durabil si foarte usor de intretinut. Un avantaj pe care il are laminatul fata de alte tipuri de pardoseala, este varietatea mare de culori si texturi care se gasesc astazi. Pentru a te convinge ca parchetul laminat este alegerea potrivita pentru casa ta, poti incerca produsele de calitate de la producatori recunoscuti. Acestea sunt companii recunoscute pentru traditia indelungata in amenajarea casei si s-au impus pe piata datorita calitatii inalte si a design-urilor interesante ale produselor sale. Varietatea de parchet laminat se potriveste perfect oricarui interior si raspunde dorintelor si preferintelor tuturor tipurilor de clienti.

Parchet laminat – Avantaje

Datorita tehnicii speciale de tratare a suprafetelor folosite, pe de o parte se previne formarea fisurilor, iar laminatul ramane impermeabil la murdarie, pe de alta parte. Cu parchet lamina ai o podea robusta si mereu stralucitoare. Din nou, datorita acestei tehnici, riscul de alunecare este redus la minimum. Intr-un cuvant te poti imbraca cu sacoul si poti sterge parchetul cu un mop usor. Curatenia va fi gata in cateva minute, fara efort si fara transpiratie. Un alt beneficiu al parchetului laminat este ca iti face casa mai calduroasa, deoarece serveste drept material bun de izolare. Aceasta inseamna ca, daca vei cumpara parchet laminat vei economisi la orice investitii viitoare. De asemenea, trebuie mentionat ca acest tip de pardoseala este o varianta mult mai ieftina. In comparatie cu parchetul traditional, parchetul laminat este de doua pana la trei ori mai ieftin si, de asemenea, mult mai usor de asezat.