Cum sa porti rochia lunga cu stil

De zeci de ani, rochiile lungi, de zi sau de seara, au fost cu adevarat o necesitate. Totusi, in moda, greselile te pandesc la tot pasul. Asadar, cum sa porti rochii lungi cu stil?

Cum porti rochia lunga ?

Chiar daca se potriveste tuturor tipurilor de corp, pentru a purta o rochie lunga inseamna sa respecti cateva reguli precise. Pentru femeile scunde, de exemplu rochia lunga poate scurta si mai mult! Dar nu trebuie sa te panichezi… Un toc de inaltime potrivita va fi suficient pentru a alungi silueta. In plus, iti recomandam sa te concentrezi pe tinute intr-o singura culoare, mai degraba decat sa combini tinute in doua tonuri.

Rochiile lungi fantezie, cu desene mari sau modele dau volum siluetei, comparativ cu microprinturile. Retine, de asemenea, ca liniile orizontale ofera o dimensiune suplimentara. Cele verticale, in schimb, subtiaza!

Lungimea ideala a unei rochii lungi este la nivelul gambei. Foarte trendy este si modelul midi care dezvaluie glezna. Intr-un stil retro sic al anilor 1940, rochia lunga este sinonima cu eleganta. Se axeaza pe modele fluide, alunecoase si, pentru a pune in valoare in mod discret formele, se concentreaza pe zona taliei si a soldurilor mai stramta. Ai grija insa sa eviti modelele stramte din cap pana in picioare.

Pentru a sublinia linia taliei intr-un mod impecabil, alege un model in stil empire cu croiala dreapta sau centrata. Rochiile cu fante pe laterale, asimetrice, dau si ele un aspect super chic. Poti alege astfel derochii lungi ieftine, dar de calitate, de la Mangata!

Ce accesorii alegi pentru rochia lunga?

Pentru a pune in valoare rochia lunga clasica, nimic nu este mai bun decat decolteul. Cu o tinuta casual, poti combina si o pereche de adidasi, in culoarea alba. Tot pentru rochia lunga casual, alege sa pui deasupra o geaca de piele, palton, trenci, jacheta din denim, blazer tip boyfriend.

Rochia lunga se aseaza de la sine. Totul depinde de tipul de rochie purtata. Cu un model unitar, ne putem juca cu bijuterii si genti. Totusi, daca rochia ta este mai elaborata, cu imprimeuri, alege accesorii mai discrete. Evita intotdeauna excesul.

Cand sa porti o rochie lunga?

Frumusetea articolelor de imbracaminte emblematice este ca sunt passepartout pentru orice ocazie. Iarna, un model cu maneca lunga, seara cu decolteu… rochia lunga este super versatila.

Dimineata

Pur si simplu, poarta o rochie casual lunga si esti gata pentru o zi frumoasa. O poti asocia cu o jacheta de piele, adidasi si bijuterii feminine. Perfecta pentru o duminica cu familia sau cumparaturi cu prietenii.

La birou

De asemenea, rochia se adapteaza perfect cu biroul. Evident ca trebuie sa optezi pentru un model mai sic si mai rafinat. Mai bine sa nu abuzezi de modelele fantezie si sa o combini cu un sacou, de exemplu.

Seara

Colorata sau mai neutra, purtata cu tocuri inalte, rochia este ideala pentru seara. Seara, rochia lunga poate fi purtata pentru foarte multe ocazii importante si vom insista putin pe acest aspect.

Pentru o nunta sau un botez, alege rochii de seara ieftine de la Mangata, dar cu un aspect deosebit. Super sofisticata si feminina, opteaza pentru nuante pastelate sau modele florale. Pentru un look mai glamour, alege un model fara maneci sau corset.

Dar mai intai, va trebui sa alegi tesaturile pentru rochia ta de seara, care se potrivesc cel mai bine cu silueta ta. De fapt, o rochie de seara trebuie sa tina cont de doi factori importanti: tipul de material si modelul pe care intentionezi sa il alegi. Exista multe tesaturi pentru o rochie de seara, iar fiecare are propriile caracteristici. Astfel ca:

-Crêpe satin este o tesatura cu suprafata ondulata si opaca pe o parte, lucioasa si neteda pe de alta parte, care datorita impletirii sale cu matasea confera rochiei stralucire si eleganta. In forma sa cea mai subtire, poate rochia poate avea falduri, in timp ce in forma sa mai substantiala poate fi folosita pentru o rochie de seara mai lineara si mai confortabila, poate cu cusaturi intrepatrunse.

-Chiffon este o tesatura subtire, fluida sau semitransparenta, potrivita pentru realizarea unei rochii de seara cu o linie delicata. Fiind o tesatura fluida, este ideala pentru rochii largi, diafane, cu volane pe maneci.

-Tesatura Georgette este o tesatura asemanatoare chiffonului, dar cu o textura mai rigida. Este o tesatura perfecta pentru o rochie de seara cu o linie moale si delicata datorita aspectului sau usor, subtire si transparent.

-Tafta este o tesatura de matase subtire, dar rigida si netransparenta, stralucitoare, potrivita pentru rochii somptuoase (precum si rochii de mireasa). Taftaua mentine volumul rochiei chiar si fara suporturi, fiind materialul perfect pentru rochii princess.

-Organza este o tesatura subtire, transparenta si rigida a carei caracteristica asigura ca fiecare element al rochiei este imbunatatit. Din acest motiv poate fi folosit doar pentru elemente decorative: volane, fundite, maneci, rochii multistratificate. Transparenta acestui material este adesea folosit pentru a acoperi o rochie din alta tesatura.

-Lamé este o tesatura compusa din fire de matase sau lana si materiale din fibre artificiale care nu au legatura cu tesatura clasica. Intotdeauna a fost folosita pe scara larga ca material pentru o rochie de seara liniara, aderenta si cu o linie simpla, deoarece caracteristica sa luminoasa confera deja rochiei o stralucire aparte. Aceste detalii, prezentate mai sus, te vor ajuta in momentul in care trebuie sa alegi o rochie lunga. Tine cont de diferentele dintre rochiile de zi si cele de seara, alege materialele potrivite si accesoriile corespunzatoare, incaltamintea care te avantajeaza si vei avea un look cu adevarat elegant si stilat.