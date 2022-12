Emoția care transpare de dincolo de fotografie… cu Mihai Roman

Atunci când am început să fotografiez cupluri în ziua nunții și nu numai, unul dintre țelurile mele a fost să devin un povestitor, un storyteller al fiecărei nunți pe care o privesc prin obiectivul aparatului. Eu sunt Mihai Roman și astăzi am decis să vă povestesc care sunt lucrurile pe care le am în vedere atunci când intru în rolul de fotograf de nuntă și care definesc mea relația cu fiecare cuplu fotografiat în parte.

”Să-i lăsăm să se mai cunoască”…

Atunci când vorbim despre fotografie de nuntă majoritatea persoanelor consideră că lucrurile sunt simple. Că stabilim pur și simplu o dată, o locație și că ne vedem acolo peste un an sau doi, în funcție de cum este programată nunta.

Surprinzător, dar mie îmi place să aflu detalii, să discut și să mă întâlnesc cu clienții mei, pentru a completa într-un mod cât mai eficient puzzle-ul fotografiei de nuntă pe care urmează să o realizez. Îmi place să înțeleg tipologia de cuplu, pentru a ști exact ce anume pot să pregătesc în avans, înainte de nuntă, astfel încât fotografiile să fie cât mai fluide.

Spre exemplu, există cupluri tradiționaliste, care își doresc să surprind cât mai mult din tradiții și obiceiuri. Sau mai există cupluri nonconformiste cărora le plac instantaneele și care pun preț mai mult pe interacțiuni și momente vesele. Nu în ultimul rând, am întâlnit de-a lungul muncii mele și cupluri care au pus accent pe emoție și pe care am încercat să le surprind cu detalii delicate, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Surâsul miresei înainte de ceremonia religioasă, lacrimile mamei, care își vede fiica devenind femeie, râsul ștrengăresc al mirelui, care glumește cu nașul, toate aceste detalii sunt importante, nu atât pentru portofoliu, cât pentru interacțiunea finală pe care o am cu clienții mei.

Îmi place așadar să îmi cunosc cuplurile, să le văd particularitățile și frumusețea și să le observ micile ”imperfecțiuni” individuale care mă ajută să subliniez delicat perfecțiunea lor ca și cuplu.

Parteneriate și colaborări

A face fotografii de nuntă nu înseamnă doar să pozezi, să editezi, să trimiți un calup de fotografii și să fii plătit. Din contră, noi, fotografii de nuntă interacționăm destul de mult cu o multitudine de persoane. Suntem în legătură cu wedding plannerul pentru că înțelegem că un astfel de coordonator este deschizător de uși și ne poate ajuta să ne strecurăm mai ușor chiar și în cele mai intime momente ale nunții.

Wedding plannerul știe unde sunt hainele și accesoriile miresei sau ale mirelui și se ocupă ca acestea să fie aranjate cât mai estetic, pentru ca un fotograf de nuntă să le poată surprinde în detaliu. De asemenea, discutăm cu DJ-ul și MC-ul, urmărim programul de dans, pentru a ști exact care sunt momentele cheie ale nunții. În acest fel, eu ca fotograf de nuntă știu să planific, să am obiectivul pregătit și să nu ratez momentele cheie, definitorii pentru nuntă.

Frumusețea e în ochii privitorului…

Compoziția stilistică a unei fotografii este un cumul de factori, iar uneori nu contează aparatura cât contează ochiul format al fotografului. Așa cum un inginer constructor are ochiul format pentru a observa deviații sau abateri constructive, la fel și eu, ca fotograf nuntă, intuiesc care sunt cele mai potrivite unghiuri, care sunt cele mai potrivite asocieri de culori sau fundaluri care pot completa cât mai bine o poză.

În prezent există tehnologie de ultimă generație la nivel de fotografie chiar în telefoanele noastre mobile, însă eu cred că telefonul, în ciuda îmbunătățirilor, nu va lua niciodată rolul unui fotograf de nuntă. Telefoanelor mobile le lipsește viziunea, spațialitatea și empatia pe care doar un fotograf le poate afișa.

Ca fotograf de nuntă eu pot vedea în avans câte persoane încap într-o anumită compoziție și știu cum să încadrez apusul de soare între buzele care-și mărturisesc timid iubirea. Știu să văd cerul dincolo de nori și curcubeiele dincolo de ploi. Îmi caut singur propsuri chiar și când acestea nu există fizic. O frunză, o picătură de apă, o petală, o rază, un surâs, acestea sunt lucruri pe care niciodată nu ți le va indica tehnologia, ci sufletul, atunci când vrei să faci fotografie de nuntă.

Mi-e prieten râul, ramul…

Dincolo de a colabora cu oameni, pentru ca lucrurile să arate impecabil, unul dintre aspectele esențiale ale muncii mele constă în a ”îmblânzi” natura. Desigur, acest lucru nu există în viața reală, nu poți schimba vremea, nu poți reamenaja o câmpie, nu poți planta copaci pentru o poză.

Ce pot face însă este să scot maximul dintr-o fotografie de nuntă cu puținul pe care îl am. Unghiurile ample, compozițiile simpliste, cu maxim 2 subiecți, tablourile de familie sau detaliile, toate pot fi puse în evidență cu ajutorul fundalului potrivit și a imaginației. Nu este absolut necesar să merg în Monte Carlo pentru fundalul perfect, ci, ca un profesionist desăvârșit, profit de ceea ce am la îndemână, de la ceață la spice de grâu, la raze de soare și pomi sau chiar fire de iarbă.

Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile la care sunt atent atunci când încep o nouă colaborare pe fotografie de nuntă. Dacă încă nu ai găsit persoana potrivită pentru nunta ta, atunci te invit să analizezi portofoliul meu și să înțelegi care sunt lucrurile care ar trebui să definească relația dintre un fotograf de nuntă și un cuplu de îndrăgostiți.

Atenția la detalii, respectul și empatia sunt lucruri care mă definesc pe mine, iar aceste lucruri sunt cele care mă ajută să obțin emoția care transpare de dincolo de fotografie.

Cu drag,

Mihai Roman – Fotograf Profesionist