Declarațiile lui George Buhnici au pus internetul pe jar: „Mai mergeţi pe la sală, fetelor!” – Reacția jurnalistului în urma scandalului iscat în online

Internetul a luat foc după declarațiile făcute de George Buhnici la o emisiune difuzată pe Antena Stars. Fostul prezentator de la PROTV a făcut furori pe internet.

Părerile sale despre aspectul fizic al tinerelor care nu se îngrijesc din punct de vedere sportiv a făcut valuri în mediun online. George Buhnici a afirmat că „mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici”.

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi.

Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a precizat Buhnici.

Acesta nu s-a oprit aici și a mai afirmat și că „şanşa vieţii mele e o soţie care arată ca o minoră”.

„Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a spus George Buhnici. „Dar nu e minoră aşa cum ai zis”, a intervenit reporterul.

„Nu, nu sunt, Doamne fereşte!”, a clarificat Lorena.

Reacția lui George Buhnici

„Pedofilia este o crimă. Obezitatea, o problemă de sănătate publică. Sunt norocosul soț al unei femei frumoase, alături de care trăiesc de prin 2007. La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori și complimente. Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce își doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soției mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijește iar asta m-a motivat și pe mine în ultimii ani să revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă… normală.

Însă nu despre asta e scandalul zilei. Ci despre faptul că aș încuraja pedofilia și că aș fi misogin. Să le luăm pe rând. Nu e prima dată când îmi complimentez soția că arată mult mai tânără. O fac constant, am făcut-o și acum vreo trei ani când am spus că arată ca o minoră într-o postare pe Instagram. Era evident o metaforă. Dacă o spune un comediant, e umor? Dacă o spun eu, de ce devine altceva decât o glumă, fie ea și de slabă calitate? Oricine mă cunoaște știe ce relație am cu soția și că nu încurajez pedofilia.

Chestiunea de mai sus se leagă însă cu altceva ce am spus în acel interviu. Am criticat public expunerea obezității și celulitei. Nu sunt primul care spune că avem o epidemie de obezitate. O spun medicii și o vedem cu toții. În #IGDLCC am abordat subiectul de mai multe ori cu medici și nu numai. Sunt știri și la TV constant. Cei care încă mai avem curajul să vorbim deschis și să deranjăm corectitudinea politică exagerată trebuie să o spunem deschis. Obezitatea este o problemă națională.

O persoană obeză nu alege să fie obeză dar e treaba noastră ca societate să încurajăm, să motivăm și să punem presiune pentru ca o problemă de sănătate publică să nu devină noua normalitate. Da, am spus că fetele ar trebui să mai treacă pe la sală. Întrebați antrenorii de toate felurile câți copii mai ajung la sport. Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie, pentru un show de TV și a deranjat. Dar e adevărat,” explică vloggerul.

„În concluzie, pedofilia este inacceptabilă, e o crimă și trebuie pedepsită! Îmi iubesc soția și încurajez pe fiecare să aibă grijă de sănătatea lui. Nu mă voi opri să spun ce gândesc, dar voi fi mult mai selectiv cu locurile unde vorbesc. O să îmi aleg cuvintele mai cu grijă, dar nu pot opri trolii. E treaba fiecăruia să gândească pentru el. Nu luați de-a gata nimic de pe internet și dacă vreți punctul meu de vedere, scrieți-mi direct,” a mai scris George Buhnici.

Comentariile au apărut imediat după afirmațiile lui George Buhnici:

„Abia aștept sa merg la mare și să fiu o “balenutza” SPORTIVA ȘI SĂNĂTOASĂ, plină de vergeturi și celulita🥰 sa speram ca nu voi fi încurcată cu vreo minora…ca de! Pedofilia este la moda in secolul tehnologiei prezentat chiar de ipocritul GEORGE BUHNICI! Sunt scârbită și sătulă de astfel de idei eronate din partea societății…va numiți persoane publice? Singurul loc public pe care îl meritați este WC-ul public…”

„După declarațiile tale o să îmi arăt mândră corpul plin de vergeturi si celulita la mare si la piscina, pentru ca ultima mea dorinta e sa vreau sa se uite un libidinos infect la corpul meu.”

