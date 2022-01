Cum te poate afecta condensul de pe geamuri si cum scapi de el

Condensul este un fenomen frecvent intalnit in cazul geamurilor si a oglinzilor. El se face remarcat prin prezenta aburilor care limiteaza vizibilitatea si, in cele mai multe situatii, nu ferestrele sunt de vina asa cum poti avea impresia la prima vedere. Daca ai ales sa-ti schimbi ferestrele de termopan din prisma acestui aspect cu o serie de geamuri noi, precum cele de la https://www.termopane-salamander.ro/, poti avea bucuria de a preveni formarea condensului care poate deveni suparator.

Insa, daca geamurile tale sunt intr-o stare perfecta de functionare si doar condensul este singura problema care te deranjeaza, vei afla lecturand acest material care sunt cauzele aparitiei condensului, impactul acestuia si cum poti preveni incidentele viitoare.

De ce apare condensul?

Principalul motiv pentru care se instaleaza condensul este umiditatea ridicata dintr-o incapere. Cele mai predispuse medii sunt in mod evident baia si bucataria, dar pot fi afectate si incaperile lipsite de izolatie. De asemenea, in cazul in care peretii sunt reci, iar in locuinta se generaza caldura sau aceasta vine de la exterior, poate creste umiditatea si se poate produce din nou condens.

El poate aparea inclusiv pe fatada exterioara a ferestrelor, iar acesta este considerat de catre specialisti un indicator bun. Condensul format pe ferestrele din afara indica faptul ca, geamurile, sunt confectionate din materiale de calitate ce asigura o buna ventilatie si previn in acelasi timp patrunderea umiditatii la interior.

Temperatura este un alt factor ce influenteaza aparitia condensului. Reamintim situatia in care se realizeaza un schimb termic intre o zona calda si una rece, respectiv interior si exterior sau contactul intre 2 incaperi cu caracteristici diferite din punct de vedere al indicelui de temperatura si cel de umiditate.

O cauza este si respiratia, plantele generatoare de umiditate sau lucrarile de constructii realizate in sezonul rece (de exemplu, pereti care se usuca greu).

Cum poate afecta condensul

Aburirea geamurilor poate fi o consecinta a condensului care, din punct de vedere practic, va avea un efect negativ cel putin temporar. Stergand geamurile sau aerisind incaperea poti contribui la clarificarea sticlei.

Insa, cel mai nociv impact al condensului il reintalnim atunci cand acesta incepe sa se emane in intreaga incapere si, favorizeaza aparitia mucegaiului odata cu cresterea umiditatii sau la contactul unor mase de aer cu temperatura diferita. Chiar daca ferestrele nu vor intampina mari probleme, poti fi nevoit sa renunti la o serie de lucruri afectate de mucegai, sa efectuezi periodic o curatenie generala, pentru a preveni ca acesta sa-ti afecteze sanatatea proprie si a membrilor familiei. Asa ca e mai bine sa previi, decat sa fii nevoi sa actionezi asupra faptului implinit.

Cum previi aparitia condensului

Aparitia condensului poate fi prevenita cu usurinta. Ca exemplu, in momentul in care alegi o serie de ferestre noi, te poti orienta catre geamurile termopan Salamander cu 7 camere care sunt prevazute cu mecanism de ventilatie si protectie solara. Ele vor reduce gradul de umiditate si, ca prin urmare, poti reduce semnificativ sau complet o parte din neplaceri.

De asemenea, iti va fi de folos sa apelezi la un umidificator si/sau un ventilator in zonele in care gatesti sau se genereaza o umiditate ridicata (ca de exemplu, in baie). In timpul verii, poti gati cu geamurile cel putin intredeschise.

Rufele proaspat spalate pot fi un alt motiv ce favorizeaza cresterea umdiitatii in incapere motiv pentru care iti sugeram sa le usuci la exterior sau sa apelezi la un uscator inchis, cu sistem integrat de uscare, fie la o masina de spalat uscator.

Si nu uita ca, si aerisind incaperile periodic, la intervale regulate de timp, poti de asemenea sa previi aparitia condensului.

Asadar, acum ca stii care sunt motivele pentru care apare condensul, precum si modalitatile de preventie, vei reusi sa-ti transformi cu succes locuinta intr-un mediu mult mai confortabil.

