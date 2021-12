Cele mai bune filme de vizionat de Sărbători în 2021

Ca întotdeauna, există câteva filme noi de Crăciun care au fost lansate în acest an, așa că există o mulțime din care să alegeți, fie că sunteți fan Lifetime sau Hallmark, fie că ați devenit pe deplin fascinat de Universul cinematografic de Crăciun al Netflix.

De la o nouă interpretare a Home Alone până la Vanessa Hudgens reluând toate cele trei roluri de prințesă Switch, iată o grămadă de noi filme de Crăciun din 2021 pe care să le adăugați la programul dumneavoastră:

Moș Crăciun s-a întors

Father Christmas Is Back este despre patru surori care se ceartă, dar sunt readuse împreună atunci când tatăl lor pierdut de mult se întoarce la luxosul conac englezesc al familiei de Crăciun. Printre vedete se numără Elizabeth Hurley, Kelsey Grammer și John Cleese.



Urmăriți PE NETFLIX

Un castel de Crăciun

Această comedie romantică de la Netflix o are pe Brooke Shields în rolul unei scriitoare de succes care caută să cumpere un castel în Scoția (ocazional), dar găsește conflict – și dragoste- atunci când îl întâlnește pe proprietarul castelului, interpretat de Cary Elwes.



Urmăriți PE NETFLIX

Crăciun de 8 biți

Adaptat după romanul cu același nume, de Kevin Jakubowski, 8-Bit Christmas este despre un băiețel de 10 ani (Winslow Fegley) din anii 1980 care pleacă într-o aventură pentru a obține cadoul de Crăciun al anului: un nou videoclip sistem de joc. Neil Patrick Harris, June Diane Raphael și co-protagonisti Steve Zahn.

Urmăriți pe HBO MAX

Iubește tare

Love Hard este o comedie romantică despre o femeie care călătorește prin țară pentru a cunoaște un tip pe care l-a cunoscut online de Crăciun. Dar la sosire, ea află că a fost înșelată. Ea este de înțeles supărată… până când impostorul acceptă să o cupleze cu tipul adevărat ale cărui fotografii le folosea dacă ea se preface că este mai întâi prietena lui. Ii veți vedea pe actorii Nina Dobrev, Darren Barnet, Jimmy O. Yang și Harry Shum Jr.



Urmăriți PE NETFLIX

Acasă Dulce Acasă Singur

La fel ca și originalul Home Alone, această nouă intrare în franciză este despre un băiat care este lăsat singur acasă în timpul Crăciunului și trebuie să își protejeze casa. Copilul, pe nume Max de data aceasta, este interpretat de Archie Yates (Jojo Rabbit), iar printre co-starurile filmului se numără Ellie Kemper, Rob Delaney și Kenan Thompson.



Urmăriți pe DISNEY+

Un băiat numit Crăciun

Bazat pe cartea pentru copii cu același nume, de Matt Haig, A Boy Called Christmas spune povestea originii lui Moș Crăciun printr-o aventură pe care a continuat-o în copilărie. Filmul îi are în distribuție pe Henry Lawfull, Maggie Smith, Kristen Wiig, Michiel Huisman și Sally Hawkins.



Urmăriți PE NETFLIX

Prințesa Switch 3: Romancing the Star

Vanessa Hudgens revine încă o dată pentru The Princess Switch 3, în care își va juca din nou toate cele trei roluri. De data aceasta, toți cei trei membri ai familiei regale Vanessa trebuie să recupereze un artefact furat. În plus, există romantism și identități schimbate.



Urmăriți PE NETFLIX

Adevăratele Gospodine ale Polului Nord

Acesta nu este chiar ceea ce sună. În loc să fie vorba despre un grup de femei bogate care trăiesc la Polul Nord, este vorba despre femei care trăiesc într-un oraș numit North Pole, Vermont. Când două cele mai bune prietene și campioane la decorarea caselor de vacanță (Betsy Brandt și adevăratul star de la Real Housewives, Kyle Richards) intră într-o ceartă, un jurnalist scrie o expunere intitulată „Real Housewives of the North Pole”.



Urmăriți PE PEACOCK

Celibatar tot timpul

În stilul clasic rom-com, Single All the Way implică oameni care pretind că sunt într-o relație. Când se duce acasă să-și viziteze familia de sărbători, un bărbat pe nume Peter (Michael Urie) îl convinge pe prietenul său Nick (Philemon Chambers) să pretindă că au o relație, astfel încât familia lui să înceteze să-l deranjeze că este singur.



Urmăriți PE NETFLIX

Vacanța

The Holiday- Cameron Diaz și Jude Law Jude joacă în clasicul festiv. Cameron Diaz și Kate Winslet joacă două femei ghinioniste îndrăgostite care decid să schimbe case și țări, fiecare îndrăgostindu-se de un tip local – Jude Law în Marea Britanie și Jack Black în SUA.

Urmăriți PE AMAZON PRIME