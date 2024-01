Sărbătorile de iarnă sunt cel mai așteptat moment al anului. Ne plac sărbatorile pentru că luăm o pauză de la muncă, ne întâlnim cu prietenii, ne răsfățam precum regii cu mâncăruri gustoase și bogate în calorii și nesfârșite delicii dulci, dar acum că sărbătorile au trecut, ne uitam cu îngrijorare la cantar și la kilogramele în plus câștigate de sărbători.

Pierderea în greutate este un proces dificil în timpul sezonului festiv, mai ales atunci când ne confruntăm cu delicii și oportunități de răsfăț la fiecare colț. Dar a sosit timpul să punem deoparte luminile sclipitoare și beteala și să ne gândim cum putem scăpa de kilogramele în plus acumulate de sărbători.

Este știut faptul că după perioada festivă, dorința de a reveni la rutina sănătoasă este cea mai arzătoare dorință a tuturor. Potrivit nutriționiștilor revenirea în formă nu este cea mai ușoară, mulți oameni caută inspirație și dieta perfectă care să îi ajute să piardă în greutate.

Așadar, acum este timpul să ne întoarcem la stilul de viață sănătos pentru a obține rezultatele mult dorite. Iată câteva sfaturi pentru a scăpa rapid și sănătos de kilogramele acumulate de sărbători, dar și ce dietă puteți adopta în acest sens.

1. Apă caldă cu lămâie

Apa caldă este una dintre cele mai bune băuturi de băut în acest sezon, mai ales pentru persoanele care se confruntă cu kilograme în plus. Apa caldă are multe beneficii pentru sănătate și ajută în procesul de slăbire. Apa caldă nu este doar lipsită de calorii inutile, dar este și un calmant excelent pentru gât, care poate stimula și metabolismul. Pentru cele mai bune rezultate, specialiștii recomandă celor care vor să slăbeasca să adauge jumătate de suc de lămâie proaspăt stors la un pahar de apă caldă dimineața. Acest lucru ajută la eliminarea toxinelor din organism și la resetarea metabolismului.

2. Stați departe de ciocolată caldă și alcool

Una dintre băuturile festive cele mai bogate în calorii este ciocolată caldă. Pentru a scăpa de kilogramele în plus acumulate de sărbători, trebuie să stați departe de acest deliciu. În schimb, puteți opta pentru o băutură caldă cu conținut scăzut de calorii, cum ar fi apă caldă cu scorțișoară, lapte cu șofran sau lapte cu piper negru și turmeric.

Crăciunul și sărbătorile de iarnă sunt perioada în care avem tendința de a ne consuma de asemenea alcool. Consumul excesiv de alcool poate duce la creșterea în greutate, deoarece poate duce la alegeri alimentare necorespunzătoare. Mai mult decât atât, o serie de cocktail-uri conțin și siropuri de zahăr care sunt extrem de bogate în calorii. Așadar, în detoxifierea post-sărbători, trebuie să eliminăm obligatoriu și alcoolul din dietă.

3. Dieta NUPO – aliatul ideal împotriva kilogramelor în plus

Cu toții ne dorim să slăbim repede și fără prea mult efort, dar din păcate revenirea la activitățile zilnice, nu permite multora să gătească și o dietă strictă este greu de respectat. Soluția salvatoare vine din țările scandinave prin dieta NUPO. Cu peste 35 de studii clinice individuale bine documentate și rezultate incontestabile, Nupo este dieta VLCD* cea mai bine documentată din lume. Dieta Nupo este cel mai simplu și eficient mod de a scăpa de kilogarmele în plus acumulate de sărbători, deoarece înlocuiește toate mesele, este săracă în calorii, dar are o valoare nutritivă ridicată. Este perfectă pentru cei care își doresc o pierdere în greutate eficientă și de durată, dar și pentru menținerea unui stil de viață sănătos. Dieta de slăbit NUPO, este o dietă foarte scăzută în calorii (VLCD*), cu eficiență demonstrată clinic, special concepută pentru a înlocui complet toate mesele zilnice, fiind o metodă simplă și sigură de a controla greutatea. Oferă mese ambalate în plicuri individuale și sigilate, care conțin cantitatea corectă și completă de micro și macronutrienți, proteine, vitamine și minerale esențiale organismului, pentru a obține eficient și în siguranță rezultatul dorit. Așadar, este o soluție ușoară și comodă de a lua mesele, oriunde și oricând. Tot ce aveți nevoie pentru a începe, este aroma și gustul preferat, apa și un shaker. Dieta vă oferă toți nutrienții de care aveți nevoie și, în același timp, menține aportul de calorii sub 800 de calorii pe zi.

Dieta Nupo este concepută pentru a fi urmată până la 3 săptămâni**, după care puteți trece timp de 1-2 săptămâni la un regim alimentar cu restricții energetice, înainte de a trece la mesele obișnuite sau, dacă doriți, de a o relua. Dieta este individuală și o puteți pune în aplicare ori de cate ori aveți nevoie.

4. Exerciții fizice regulate

Integrați activitatea fizică în rutina zilnică. Exercițiile cardio și antrenamentele de rezistență contribuie la arderea caloriilor și îmbunătățesc tonusul muscular.

5. Odihnă

Asigurați-vă că aveți un somn de calitate. Lipsa somnului poate afecta hormonii care reglează apetitul, ceea ce poate duce la alegeri alimentare neinspirate.

6. Hidratare

Apa este aliatul esențial în procesul de slăbire. Consumați suficientă apă pentru a susține hidratarea corectă și a reduce senzația de foame.

Stabiliți-vă obiective realiste și sustenabile pentru scăderea în greutate. Începeti cu pași mici și urmați progresul în timp. Adoptarea unui stil de viață sănătos, bazat pe alimentație echilibrată și activitate fizică, este cheia pentru a scăpa de kilogramele acumulate după sărbători. Cu răbdare și determinare, puteți atinge și menține greutatea dorită!

*VLCD este prescurtarea de la dieta cu conținut foarte scăzut în calorii.