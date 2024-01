Abia intrat în domeniul public, Mickey Mouse devine personaj de filme horror. VIDEO

La nici 24 de ore de la intrarea primei versiuni a lui Mickey Mouse în domeniul public au fost anunţate două noi filme de groază independente cu faimosul personaj de desene animate, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Drepturile de autor pentru desenul animat “Steamboat Willie”, un scurtmetraj alb-negru din 1928 care a făcut faimos personajul lui Walt Disney, au expirat la 1 ianuarie, după 95 de ani, conform legislaţiei americane.

Un termen limită care permite în prezent oricărui regizor sau fan să copieze, să distribuie, să refolosească sau să adapteze în mod liber imaginea personajelor care apar în desenul animat, printre care Mickey Mouse şi partenera sa, Minnie.

Unii împătimiţi ai filmelor horror nu au ezitat să profite de portiţa legală pe care o au acum la dispoziţie. Filmul “Mickey’s Mouse Trap” promite să urmărească acţiunile unui ucigaş mascat deghizat în Mickey Mouse, care terorizează un grup de tineri prieteni într-o sală de jocuri arcade.



Cel de-al doilea lungmetraj va fi, de asemenea, un film horror, cu un şoarece sadic ce atacă pasageri nevinovaţi pe un feribot.



“Noi n-am vrut decât să ne distrăm”, a explicat regizorul “Mickey’s Mouse Trap”, Jamie Bailey, într-un trailer postat pe YouTube. “Mickey din ‘Steamboat Willie’ este cel care ucide oameni. Este ridicol”, a adăugat el.

Lansarea acestui film de groază cu buget redus este programată pentru luna martie.



La rândul său, regizorul Steven LaMorte – cunoscut pentru “The Mean One”, un film horror din 2022 inspirat de Grinch – a declarat pentru revista Variety că lucrează la propria “versiune modificată” a lui Mickey Mouse. O producţie care nu are încă un titlu oficial.



“‘Steamboat Willie’ a adus bucurie mai multor generaţii, însă sub acel exterior vesel se află un potenţial de teroare pură şi haotică”, a declarat regizorul într-un comunicat.



Cele două proiecte amintesc de lansarea filmului “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey”, o producţie independentă care a devenit posibilă după ce drepturile de autor ale primelor cărţi cu personajul Winnie the Pooh au expirat.



Întreaga industrie cunoaşte, totuşi, că Disney urmăreşte îndeaproape adaptările personajului său şi nu va ezita să apeleze la avocaţii săi în cazul unor abuzuri.



Pentru că doar prima versiune a lui Mickey Mouse, un şoarece alb cu negru, slăbuţ şi răutăcios, a intrat în domeniul public. Personajul plin de culoare, mai rotunjit şi mai plăcut din filmele ulterioare, precum “Fantasia”, este în continuare protejat de drepturi de autor.



În plus, protecţia mărcii comerciale presupune că orice film sau produs care ar putea induce în eroare consumatorii să creadă că a fost realizat de Disney poate fi urmărit penal.



Într-un comunicat, multinaţionala Disney a dat asigurări că “va continua să îşi protejeze drepturile asupra versiunilor mai recente ale lui Mickey şi a altor opere care rămân protejate prin drepturi de autor”.



Steven LaMorte, însă, nu se teme de acest lucru. “Încercăm să ne asigurăm că nu există nicio îndoială sau confuzie cu privire la ceea ce facem”, a declarat el pentru Variety. “Aceasta este versiunea noastră a unui personaj aflat în domeniul public”, a precizat regizorul.

