Zverev, fascinat de Alcaraz și Sinner! „Stilul lor e ceva ce n-am mai văzut niciodată”

Alexander Zverev (28 de ani, locul 3 ATP) a vorbit la San Francisco, înaintea startului Laver Cup, despre dominația exercitată de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), cei doi mari rivali care și-au împărțit trofeele importante ale sezonului 2025.

Finalele de la Roland Garros, Wimbledon și US Open i-au avut protagoniști pe Alcaraz și Sinner, iar Zverev a recunoscut că nivelul atins de cei doi este impresionant. „Uite, finala de la Roland Garros dintre Carlos și Jannik a fost ceva ce nu s-a mai văzut înainte în acest sport, chiar și dacă ne referim doar la viteza loviturilor lor. Modul în care au jucat tenis în acea zi… Evident, am avut campioni grozavi jucând unul contra celuilalt în ultimii 15 ani, iar Big 3 ne-a oferit meciuri de neuitat, dar stilul de joc al celor 2 pe care l-au pus pe masă în Paris a fost ceva ce eu n-am mai văzut niciodată”, a declarat germanul, citat de Punto de Break.

Zverev a recunoscut că restul plutonului are mult de muncit pentru a-i ajunge din urmă pe cei doi lideri ai noii generații. „Amândoi sunt foarte clar în fața celorlalți, iar obligația noastră e să muncim din greu pentru a încerca să-i ajungem. Anul acesta nu a reușit nimeni. Sper ca cineva să reușească sezonul următor”, a adăugat numărul 3 mondial.

Critici la adresa calendarului ATP

Germanul a profitat de conferință și pentru a atrage atenția din nou asupra programului încărcat al circuitului profesionist. Eliminat în turul al treilea la US Open de Felix Auger-Aliassime, Zverev a explicat că lipsa unui presezon adecvat afectează pregătirea și recuperarea jucătorilor.

„Asta a fost o temă recurentă de când am intrat în circuit și nimic nu s-a schimbat în ultimele luni. Programul nostru e mai plin ca oricând. Personal, mereu am fost de părere că jucătorii de tenis merită și au nevoie de un presezon potrivit în care să se antreneze și să se pregătească în toate aspectele jocului, precum și de o vacanță pentru a se relaxa. Cu acest program, nu putem să ne luăm nici măcar 2 săptămâni de vacanță. Calendarul e prea dens și incredibil de intens. Terminăm cu Turneul Campionilor și începem cu un Grand Slam, nu e în regulă”, a spus Zverev.

La ediția din 2025 a Laver Cup, Zverev face parte din echipa Europei, condusă de Yannick Noah, alături de Carlos Alcaraz, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Cobolli și Tomas Machac.

