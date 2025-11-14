Zi istorică la Otopeni! Recorduri spulberate și generația tinerilor înotători români își anunță forța

Campionatele Naționale în bazin scurt au debutat cu o ploaie de recorduri și performanțe remarcabile.

Start exploziv la Campionatele Naționale de înot în bazin scurt, care au început joi, la Otopeni, într-o atmosferă de competiție totală. Prima zi a adus o serie impresionantă de recorduri naționale și rezultate care confirmă ascensiunea unei noi generații de sportivi români, tot mai maturi și tot mai competitivi la nivel internațional.

Eric Andrieș, lecție de revenire și control total la 200 m liber

Deschiderea competiției a fost marcată de proba de 200 metri liber, dominată clar de Eric Andrieș (CSM Constanța), care și-a apărat titlul cucerit anul trecut. Cu timpul de 1:44.73, Andrieș s-a impus în fața lui Robert Badea (1:46.40) și Mihai Gergely (1:47.77), într-o demonstrație de forță și luciditate.

„Titlul acesta înseamnă foarte mult, mai ales că vine și după un sezon greu, cu îmbolnăviri, cu niște probleme mentale, dar mă bucur că am reușit să le depășesc… Am muncit mult cu psihologul și prin meditație am reușit să trec peste ele. Mi-am făcut baremul de Campionate Europene în bazin scurt… Îmi place mai mult bazinul de 25 de metri pentru că așa mă antrenez… evoluția din acest an mi-a dat un plus de încredere”, a spus Andrieș, după cursă.

Denis Popescu, record de senzație la 100 m fluture

Spectacolul a continuat cu o performanță istorică semnată de Denis Popescu, care a doborât recordul național de seniori la 100 m fluture, oprind cronometrul la 50.97 secunde. A coborât sub vechiul timp al lui Daniel Martin (51.06, din 2019) și i-a învins pe Vlad Mihalache (51.09) și Mihnea Pop (52.86).

„Bazinul de 25 este cu totul altă joacă decât acela de 50 și ai nevoie de vlagă pentru a înota pe sub apă… vreau să-mi fac baremul la cât mai multe probe pentru întrecerea europeană”, a spus Popescu, vizibil entuziasmat.

Volontir și Asaftei, revelațiile tinerilor de la probele de bras

O altă bornă istorică a fost atinsă de Danis Volontir, în vârstă de doar 18 ani, care a reușit 27.11 secunde la 50 m bras, ștergând un record vechi de 15 ani deținut de Dragoș Agache (27.39, 2009).

„E un nou început, e primul meu titlu național la seniori… Visul meu e să devin primul campion olimpic la 50 m bras și, de ce nu, să fiu primul înotător care face dubla 50-100 bras”, a spus tânărul campion.

La feminin, Daria Asaftei (16 ani) a fost surpriza probei similare, stabilind un nou record național cu timpul de 30.93 secunde.

Coman și Prisecariu, performanțe care dau speranță

La 400 m mixt, Darius Coman a stabilit un nou record național cu 4:05.03, depășind vechea performanță a lui Robert Badea.

În proba de 100 m fluture feminin, o surpriză notabilă a venit de la Aissia Prisecariu (CSM Constanța), specialistă în spate, care a câștigat finala A cu timpul de 1:00.25, o premieră absolută pentru ea.

„A fost o provocare pentru mine… este prima dată când înot fluture la Campionatele Naționale… Nu știu dacă voi face și pe viitor fluture, dar după acest rezultat, poate mă reprofilez”, a declarat Aissia zâmbind.

Un nou val de performanță pentru înotul românesc

Prima zi a Naționalelor de la Otopeni a confirmat nu doar progresul individual al sportivilor, ci și renașterea unei generații complete, care aduce prospețime, determinare și performanță reală în bazin. Cu recorduri spulberate la fiecare oră, Campionatele din 2025 se anunță o rampă de lansare pentru înotul românesc către nivelul continental și mondial.

