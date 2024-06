Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis luni un înalt responsabil al armatei, care a fost acuzat de un alt comandant de incompetenţă şi abuz de putere în plină invazie a Rusiei în ţară, conform spacewar.com.

“Am decis să îl înlocuiesc pe comandantul forţelor comune ale forţelor armate ucrainene, generalul-locotenent Iuri Sodol, cu generalul de brigadă Andrii Gnatov”, a declarat Zelenski pe Telegram.

Preşedintele nu a precizat motivele demiterii comandantului, dar aceasta vine după criticile unui comandant al celebrei brigăzi Azov, cunoscută pentru legăturile sale cu cercurile ultranaţionaliste.

Acest comandant, Bogdan Krotevici, a declarat luni dimineaţă că a depus o plângere la serviciile de securitate ucrainene (SBU), solicitând o anchetă asupra lui Sodol.

Potrivit presei ucrainene, Krotevici îl acuză pe Sodol de incompetenţă care a dus la moartea unor soldaţi ucraineni şi la eşecuri pe linia frontului.

Armata ucraineană se află în dificultate de la eşecul contraofensivei sale din vara anului 2023, trupele ruse cucerind în fiecare săptămână noi sate în estul şi sudul ţării, fără a face progrese reale.

La începutul lunii mai, armata rusă a lansat, de asemenea, o ofensivă terestră în regiunea Harkov (nord-est), cucerind mai multe oraşe înainte de a fi frânată de întăririle trimise de Kiev.

La rândul ei, armata ucraineană suferă de o lipsă de recruţi din cauza mobilizării lente şi de o lipsă de arme din cauza întârzierilor în livrarea ajutoarelor occidentale.

Interviul lui Volodimir Zelenski – bombă cu ceas pentru Occident

Se apropie Summitul aniversar al NATO de la Washington, din 9 -11 iulie 2024. Se împlinesc 75 de ani de la înființarea Alianței militare. Liderul de la Kiev pregătește terenul. Într-un interviu exploziv dat jurnaliștilor americani de la The New York Times, subconștientul lui Volodimir Zelenski a reverberat o evidență: Ucraina a pierdut deja războiul cu rușii. Printr-o ascultare atentă, cititorii avizați pot discerne diferențele dintre dorințe și putirințe. Între real și imaginar. Nu întâmplător, jurnaliștii NYT au ținut să descrie spațiul său de lucru, plin de himere pe pereți. De câte avioane F-16 are nevoie Ucraina? Aflați în interviu! Cât despre sistemele Patriot, liderul de la Kiev susține că are nevoie de 20-30, dar s-ar mulțumi la început cu șapte. Deci, unul și de la noi. Noroc că nu ne-a nominalizat și că Marcel Ciolacu împinge mai spre “calende” decizia din CSAT.

