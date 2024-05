Se apropie Summitul aniversar al NATO de la Washington, din 9 -11 iulie 2024. Se împlinesc 75 de ani de la înființarea Alianței militare. Liderul de la Kiev pregătește terenul. Într-un interviu exploziv dat jurnaliștilor americani de la The New York Times, subconștientul lui Volodimir Zelenski a reverberat o evidență: Ucraina a pierdut deja războiul cu rușii. Printr-o ascultare atentă, cititorii avizați pot discerne diferențele dintre dorințe și putirințe. Între real și imaginar. Nu întâmplător, jurnaliștii NYT au ținut să descrie spațiul său de lucru, plin de himere pe pereți. De câte avioane F-16 are nevoie Ucraina? Aflați în interviu! Cât despre sistemele Patriot, liderul de la Kiev susține că are nevoie de 20-30, dar s-ar mulțumi la început cu șapte. Deci, unul și de la noi. Noroc că nu ne-a nominalizat și că Marcel Ciolacu împinge mai spre “calende” decizia din CSAȚ.

Dar până la dezvăluirea stării sale din spatele cuvintelor, să cităm mot-a-mot predicatele disperării! A emis pretenții uriașe. Acestea ar trebui să cutremure lumea democratică. E pentru prima oară când solicită public Washington-ului aprobarea pentru intrarea cu armament american pe teritoriul rusesc, ceea ce ar duce, inevitabil, la internaționalizarea conflictului. Exprimarea apăsată a cuvântului teritoriu rusesc pare o amenințare. Se știe că asta ar fi singura lui salvare de la “ghilotina democratică.” Doar cei care n-au studiat istoria Americii Latine nu știu cum se folosește CIA de sculele de sistem și apoi le aruncă “eroic” la lada de gunoi.

Revenind la predicatele lui Zelenski, acestea s-ar putea constitui în probe ale acuzării, în cazul declanșării unui al treilea război mondial.

“Doborâți tot ce se află pe cerul de deasupra Ucrainei!” – a cerut Volodimir Zelenski, în cadrul interviului de aproape o oră cu reporterii The New York Times. „Oferiți-ne arme, pe care să le folosim împotriva forțelor ruse invadatoare!”

A mai propus ca avioanele NATO să intervină în spațiul aerian al Ucrainei și să doboare rachetele rusești.

“Dați-ne voie să tragem cu rachetele americane asupra țintelor de pe teritoriul Rusiei” pare cea mai aberantă solicitare a liderului de la Kiev de la începutul războiului. După cum se știe, administrația americană n-a autorizat până acum astfel de acțiuni, care ar duce la o ripostă imprevizibilă a armatei ruse. Dacă i s-ar permite lui Zelenski acest lucru, din momentul lansării primului atac pe teritoriul Rusiei cu armament occidental, internaționalizarea conflictului ar fi la un click distanță. Practic, s-ar declanșa cel de-al treilea război mondial.

Sursa Foto: Facebook Volodimir Zelenski

Mai mult, ușor disperat, deloc concesiv, chiar vindicativ, a continuat: “Nehotărârea americanilor a oferit Rusiei un „avantaj uriaș” în războiul transfrontalier, declanșat prin atacuri din nord-estul Ucrainei.”

Occidentul colectiv – formulă dizgrațioasă, chiar tautologică – n-a admis până acum ridicarea avioanelor și folosirea rachetelor americane împotriva Rusiei.

Nu e prima oară când Zelenski ceartă lumea care – culmea! – strânge cureaua pentru a-i ajuta armata și a-i susține cu bani administrația, acuzată de corupție.

“Toată lumea ține ușa ușor întredeschisă cu Rusia (accent nervos pe: ușor întredeschisă) Nu la fel de deschisă ca după atacurile din 2014, când Occidentul a comis o mare greșeală. Mulți gândesc așa: dacă Ucraina pierde, nu ar trebui să închidem complet ușile cu Rusia.”

Ce nu știe lumea democratică e că în anul 2014, diviziile Azov și banderiștii au făcut prăpăd în zonele cu populație majoritar rusească din estul Ucrainei. N-are rost să vă întrebați de ce imaginile cu steagurile neonaziste au dispărut subit de pe internet!

Volodimir Zelenski are un tupeu incomensurabil. O Europă întreagă și o jumătate de Americă strâng cureaua, dând bani unui sac fără fund, numit armata ucraineană. El nu este în stare să adune oastea de strânsură. Mâine-poimâine, va cere și soldați apți combatanți, dați de țările occidentale. Macron a și premeditat mutarea disperată.

Tentativa de asasinat asupra lui Robert Fico, premierul Slovaciei, urmată de uciderea președintelui Iranului, Ebrahim Raisi și de anunțul cererii procurorului european ca Benjamin Netanyahu să fie judecat pentru crime de război, toate au explodat succesiv în media, punând în umbră avansul trupelor rusești de pe frontul de est. Capitularea Harkov-ului ar fi un dezastru pentru armata ucraineană. Practic, zic specialiștii, s-ar deschide autostrada spre Kiev.

Un general american explica recent un principiu logic: mai întâi, instruiești soldații, apoi organizezi armata în câmpul de luptă și de abia atunci decizi ce arme folosești. Dar dacă organismul militar e în disoluție, poți aduce și rachetele intergalactice, care nu se pot lansa singure, iar finalul e același.

„Suntem pe buza prăpastiei. De la o oră la alta, situația devine tot mai critică,” anunța recent Kirill Budanov, șeful Serviciului ucrainean de Informații al Armatei (GRU).

Prin anularea vizitei din Spania și Portugalia, Zelenski recunoaște indirect că situația de pe front e gravă. Surdina presei occidentale pare batista pe țambal, dar nu e decât o prevestire iconică a verdictului final: capitularea, în cazul în care nu se declanșează urgent procedurile pentru negocierile de pace.

VOCILE LUMII

“Avem nevoie de 20-30 de sisteme Patriot pentru a închide spațiul nostru aerian. Ne mulțumim pentru început și cu șapte. Credeți că este prea mult pentru summit-ul aniversar al NATO de la Washington? Pentru o țară care încearcă să devină membră NATO din 2008? Pentru o țară care luptă pentru libertate și democrație în întreaga lume astăzi? Șapte sisteme. Acesta este doar rezultatul practic al summit-ului.

Și o decizie americană de a ne oferi 130 de F-16-uri din flota sa aeriană. Fără sistemele Patriot și avioanele de luptă nu vom putea lupta cu forțele aeriene ruse,” cere Volodimir Zelenski, prin intermediul ultimului său interviu, dat reporterilor de la The New York Times.