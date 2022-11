Wizz Air se alătură Alianței pentru Aviația cu emisii zero a Comisiei Europene

- Advertisement -

Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și cea mai sustenabilă din punct de vedere ecologic pe plan global, este încântată să anunțe că s-a alăturat Alianței pentru Aviația cu Emisii Zero (AZEA), o inițiativă voluntară lansată de Comisia Europeană pentru a deschide drumul către următoarea generație de aeronave sustenabile. Pe 14 noiembrie, Wizz Air s-a alăturat partenerilor publici și privați în cadrul Adunării Generale găzduite de EUROCONTROL și conduse de Direcția Generală pentru Industria și Spațiul de Apărare (DEFIS) a Comisiei Europene.

Wizz Air se alătură AZEA împreună cu o serie de entități relevante din domeniul aviației publice și private, unite prin misiunea comună de a decarboniza industria prin facilitarea comercializării cu succes a aeronavelor electrice și cu hidrogen. Pentru a realiza acest lucru, membrii AZEA vor lucra împreună pentru a identifica barierele ce stau în calea dezvoltării aeronavelor cu emisii zero, vor stabili recomandări în acest sens și o foaie de parcurs pentru a aborda aceste provocări și pentru a promova proiectele de investiții.

În cadrul AZEA, Wizz Air va împărtăși informații cu membrii Alianței despre provocările și soluțiile necesare pentru dezvoltarea aeronavelor cu emisii zero, din perspectiva unui transportator aerian ultra-low-cost. Transportatorii ultra-low-cost sunt bine plasați pentru a conduce tranziția către o industrie a aviației mai sustenabilă, având în vedere densitatea mare a scaunelor și factorul ridicat de încărcare al aeronavelor, consumul redus de combustibil și flota modernă, dezvoltată tehnologic, ceea ce duce la o amprentă de carbon semnificativ mai mică pe pasager-kilometru în comparație cu alte companii aeriene. Participarea la întâlnirile AZEA va oferi Wizz Air o înțelegere mult mai profundă a modului în care operarea aeronavelor cu hidrogen cu emisii zero ar putea avea un impact pozitiv asupra viitorului model de afaceri al companiei aeriene și, în cele din urmă, va elimina impactul climatic al sectorului.

Intrarea în AZEA demonstrează din nou angajamentului continuu al Wizz Air față de sustenabilitate și susține obiectivul său de a reduce intensitatea emisiilor de carbon pe pasager-kilometru cu 25% până în 2030. Tehnologiile de ultimă oră, cum ar fi hidrogenul, vor juca un rol cheie în dezvoltarea strategiei sustenabile pe termen lung a Wizz Air.

„Suntem încântați că ne-am alăturat AZEA și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu membrii săi pentru a cerceta și dezvolta în continuare, activități necesare pentru operațiunile aeronavelor cu hidrogen. Este imperios necesar ca toate părțile interesate din ecosistemul aviației – de la companiile aeriene și aeroporturi până la autoritățile de reglementare și furnizorii de combustibil – să se coordoneze pentru a se asigura că infrastructura este pregătită pentru implementarea acestei tehnologii la scară largă. În cadrul Wizz Air, rămânem devotați strategiei noastre de sustenabilitate și ne angajăm să investim în tehnologie de ultimă oră, deschizând calea către călătorii aeriene mai sustenabile. Suntem și vom continua să fim cea mai ecologică alegere pentru zboruri,” spune Johan Eidhagen, Chief People and ESG Officer în cadrul Wizz Air.

Alianța pentru Aviația cu Emisii Zero

Alianța pentru Aviația cu Emisii Zero (AZEA) este o inițiativă europeană voluntară a entităților relevante, private și publice, inițiată de Comisia Europeană pentru a pregăti intrarea în serviciul comercial a aeronavelor alimentate cu hidrogen și a celor electrice. Obiectivul Alianței este de a oferi soluții la provocările aviației cu emisii zero și de a deschide calea către următoarea generație de aeronave sustenabile. Încurajarea implementării tehnologiilor de ultimă oră în domeniul zborurilor cu emisii zero va stabili anumite standarde și va face industria aeronautică europeană mai rezistentă.

