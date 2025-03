Wings Hauser a murit. Actorul avea 78 de ani

Wings Hauser, cunoscut actor de personaje, celebru pentru rolurile sale din filme și seriale precum Vice Squad și The Young and the Restless, a murit pe 15 martie la vârsta de 78 de ani în Los Angeles, din cauze naturale.

Vestea a fost confirmată de soția sa, Cali Lili Hauser, care a transmis un mesaj emoționant despre moștenirea artistică lăsată de actor.

Născut Gerald Dwight Hauser la Hollywood, Wings Hauser a avut o carieră impresionantă de 58 de ani în cinematografie, televiziune și muzică, colaborând cu unii dintre cei mai mari artiști ai industriei. A debutat pe marele ecran în 1967, într-un rol necreditat din drama de război First to Fight.

De-a lungul deceniilor, a apărut în numeroase producții de succes, printre care serialele Magnum, P.I., The Fall Guy, Murder, She Wrote, Perry Mason, Roseanne, Beverly Hills 90210, Bones și Criminal Minds.

În lumea telenovelelor, Hauser este recunoscut pentru interpretarea personajului Greg Foster din The Young and the Restless, pe care l-a jucat inițial în 1977 și pe care l-a reluat pentru câteva episoade în 2010.

Pe marele ecran, a rămas în memoria cinefililor datorită rolului negativ Ramrod din Vice Squad (1982), dar și pentru interpretarea unui avocat al industriei tutunului în filmul The Insider (1999), unde a jucat alături de Al Pacino și Russell Crowe.

Printre alte apariții notabile se numără Rubber și Tough Guys Don’t Dance, pentru care a fost nominalizat la Independent Spirit Award pentru cel mai bun rol secundar. Ultimul său rol a fost într-un episod din Criminal Minds, în 2010.

Dincolo de cariera sa cinematografică, Wings Hauser a fost un artist complex, dedicându-se și muzicii. Soția sa, Cali Lili Hauser, a dezvăluit că lucrau împreună la mai multe proiecte, inclusiv albume, cărți și un nou film cu o coloană sonoră originală, ca urmare a succesului producției lor premiate Eve N’ God: This Female Is Not Yet Rated.

