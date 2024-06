Will Smith a colaborat cu celebrul fotbalist Lionel Messi pentru promovarea celui mai recent film al său, „Bad Boys 4”.

Fotbalistul de la Inter Miami l-a impresionat pe actorul de la Hollywood, iar Will Smith a povestit despre experiența avută alături de legenda fotbalului mondial într-un clip promoțional. În „Bad Boys 4”, Will Smith și Martin Lawrence revin pe ecrane cu noi aventuri pline de acțiune. Cei doi actori s-au implicat intens în campania de promovare a filmului, dorind să atragă cât mai mulți spectatori în cinematografe, inclusiv prin colaborarea lor inedită cu Messi.

Într-una dintre reclamele realizate pentru promovarea filmului, Lionel Messi a avut o apariție de senzație. Fotbalistul argentinian a fost prezentat într-o scenă în care îi bate la ușă starurilor de la Hollywood, întrebându-i dacă știu unde îi poate găsi pe „băieții răi”.

Într-un podcast la care a fost invitat după difuzarea reclamei, Will Smith a fost întrebat despre interacțiunea avută cu Lionel Messi. Starul de la Hollywood a recunoscut că momentul întâlnirii cu fotbalistul l-a surprins și a povestit mai multe despre experiența lor în cadrul colaborării pentru promovarea filmului.

Messi este fantastic! El nu face lucruri precum actoria, așa că este foarte interesant când vezi pe cineva care este de clasă mondială în ceea ce face, și apoi îti zâmbește ca un copil mic care e fericit pentru că face ceva nou. Îi plăcea să fie pe platourile de filmare, să lucreze și să facă piese. Am filmat o grămadă de piese sociale, ceea ce a fost ca o ușurare pentru el. Pot spune că s-a simțit de minune în noua lume. E distractiv de urmărit, a declarat starul de la Hollywood în podcastul FULL SEND PODCAST.

În curând se vor împlini trei decenii de la lansarea seriei Bad Boys, moment care i-a deschis lui Will Smith calea către Ziua Independenței și statutul de star global. În prezent, Bad Boys: Ride or Die / Băieți Răi: Pe Viață și pe Moarte este deja în cinematografe și pare să fie hotărât să marcheze debutul verii pe marile ecrane, într-un context în care alte filme de acțiune precum Furiosa: Saga Mad Max și The Fall Guy / Cascadorul s-au confruntat cu reticența spectatorilor.

Cu toate că este o continuare a celei de-a treia părți a seriei, lansată în 2020, acțiunea explozivă și umorul din Bad Boys 4 îl transformă într-o opțiune agreabilă pentru două ore petrecute în confortul sălii de cinema.

