WhatsApp adaugă o funcție mult așteptată: posibilitatea de a traduce mesajele primite fără a părăsi aplicația. Noua opțiune, dezvoltată de Meta, permite utilizatorilor să țină apăsat pe un mesaj și să selecteze „Translate”, alegând apoi limba dorită, scrie Reuters.

Reprezentanții companiei subliniază că procesul de traducere se realizează local pe dispozitiv, ceea ce păstrează confidențialitatea conversațiilor. Mesajele rămân, de asemenea, protejate prin sistemul de criptare end-to-end.

Funcționalitatea diferă în funcție de platformă. Pe iPhone, traducerea este disponibilă într-o gamă mai largă de limbi, deoarece utilizează instrumentele integrate ale sistemului de operare. În schimb, pe Android lista limbilor este mai restrânsă, însă utilizatorii au avantajul de a seta traducerea automată pentru anumite conversații.

Noua opțiune va putea fi folosită în discuții private, grupuri și canale, dar, momentan, nu include suport pentru limba română. Facilitățile sunt disponibile doar pe telefoanele cu Android și iOS.

