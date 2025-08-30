Cele mai afectate zone sunt Bucureștiul, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Teleorman și Dolj

Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o avertizare de cod galben de caniculă în sudul și sud-estul țării, unde temperaturile vor atinge 35–37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic. Cele mai afectate zone sunt Bucureștiul, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Teleorman și Dolj, transmite ANM.

Începând de sâmbătă seara, însă, vremea se schimbă radical: Banatul, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei intră sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până duminică dimineață. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic cu rafale de până la 70 km/h și, izolat, grindină.

Pentru duminică, prognoza se înrăutățește: 17 județe din Transilvania, Banat, Oltenia și Muntenia sunt vizate de o nouă avertizare de furtuni, cu ploi abundente care pot depăși 50 l/mp pe arii restrânse. Specialiștii atrag atenția că și în restul țării se vor semnala episoade de instabilitate atmosferică.

