„Vom face un meci de suflet!” Bîrligea și Olaru, încrezători înainte de duelul decisiv cu Bosnia

România merge la Zenica cu gândul doar la victorie.

Naționala României se pregătește pentru confruntarea decisivă din Bosnia, meci care poate decide ocuparea locului secund în grupa H a preliminariilor pentru Mondialul din 2026. Printre tricolorii care au vorbit despre importanța partidei se numără Daniel Bîrligea și Darius Olaru, ambii jucători ai campioanei FCSB.

Bîrligea, în vârstă de 25 de ani, a fost titular în precedenta partidă a României și are șanse reale să înceapă și meciul de la Zenica din primul minut. Atacantul a vorbit cu încredere despre șansele echipei și despre motivația cu care el și colegii săi abordează acest duel.

„Știu că putem fi luptători, să avem atitudine foarte bună și cred că vom face un meci de suflet. Știu că de fiecare dată când a trebuit am pus sufletul pe teren și am încercat să aducem rezultate bune”, a afirmat Daniel Bîrligea.

Întrebat dacă echipa este pregătită să facă un meci mare, fotbalistul a răspuns fără ezitare:

„De ce nu? Suntem fotbaliști profesioniști, trebuie să jucăm meciuri ca acesta sau chiar mai importante”.

El a adăugat că pentru întreaga echipă, dar și pentru fiecare jucător în parte, calificarea la Cupa Mondială reprezintă o miză uriașă:

„Calificarea la Mondial este și un obiectiv personal, dar și mai important, al țării. Pe lângă obiectiv, ar fi o mândrie foarte mare. Vrem să ajungem acolo luptând, arătând că putem fi acolo”.

Olaru, revenit la lot, crede în șansa locului secund

Darius Olaru (27 de ani) a revenit la echipa națională după o absență de o lună. Mijlocașul campioanei a transmis la rândul său un mesaj de încredere înaintea partidei din Bosnia, subliniind importanța unui final de campanie perfect.

„Sper că vom face un meci bun cu Bosnia, mi-aș dori foarte mult să câștigăm și să prindem locul 2. Ne legăm de orice speranță și ne jucăm toate șansele până la sfârșit”, a declarat fotbalistul FCSB-ului.

România are nevoie de o victorie la Zenica pentru a rămâne în cursa directă spre baraj. În cazul unui succes și al unei noi victorii în partida cu San Marino, programată peste trei zile, tricolorii ar termina aproape sigur pe poziția secundă a grupei, ceea ce le-ar oferi un traseu mai favorabil în lupta pentru calificarea la Mondial.

