Vlad Dragomir, pasă decisivă în Supercupa Ciprului! Pafos a pierdut trofeul după loviturile de departajare cu AEK Larnaca

Internaționalul român a oferit assistul meciului, dar echipa sa a cedat dramatic la penalty-uri, 4-5, după 1-1 în timpul regulamentar.

Vlad Dragomir (26 de ani) a fost din nou unul dintre cei mai buni jucători ai lui Pafos FC, în Supercupa Ciprului disputată împotriva campioanei AEK Larnaca, pierdută la penalty-uri cu 4-5, după 1-1 în timpul regulamentar. Românul a reușit o pasă decisivă spectaculoasă, care a deschis scorul, dar echipa sa a ratat trofeul la limită.

Assist decisiv pentru Dragomir, după o gafă uriașă a portarului advers

Minutul 20 a adus faza care a schimbat ritmul jocului. Portarul lui AEK, Antreas Paraskevas, a primit o pasă înapoi riscantă, a alunecat înainte de a ajunge la minge și a lăsat poarta descoperită. Vlad Dragomir a profitat imediat, l-a driblat elegant pe goalkeeper și i-a pasat perfect în fața porții lui Domingos Quina, care a înscris fără emoții pentru 1-0.

Totuși, avantajul ciprioților nu a durat mult. În minutul 28, polonezul Karol Angielski a egalat pentru AEK Larnaca, stabilind scorul final al celor 90 de minute, 1-1.

AEK Larnaca s-a impus la penalty-uri

După o partidă echilibrată și un final tensionat, trofeul s-a decis la loviturile de departajare. AEK Larnaca s-a impus cu 5-4, după ce Pepe a ratat ultimul penalty pentru Pafos. Vlad Dragomir nu s-a aflat printre primii cinci executanți desemnați de antrenorul Juan Carcedo.

Echipele de start:

Pafos: Michail – Bruno, David Luiz, Goldar, Luckassen – Pepe, Quina – Correira, V. Dragomir, Oršić – Anderson Silva

Antrenor: Juan Carcedo

AEK Larnaca: Paraskevas – Ioannou, Saborit, Ekpolo, Gnali – Pons, Jimmy Suarez – Mathias Gonzalez – Naoum, Angielski, Ivanovic

Antrenor: Imanol Idiakez

Laudat de selecționerul României

Forma excelentă a lui Vlad Dragomir nu a trecut neobservată nici la echipa națională. Selecționerul Mircea Lucescu l-a remarcat drept unul dintre cei mai constanți jucători ai „tricolorilor”:

„Dragomir merită din plin, e singurul nostru jucător de Champions League. Joacă constant la echipa lui, cu un randament foarte bun. La meciul cu Moldova, a fost jucătorul cu cele mai puţine greşeli – din 37 de mingi, a greşit doar una. Aduce o agresivitate în joc de care avem atâta nevoie”, a spus Mircea Lucescu.

Pentru Vlad Dragomir, Supercupa Ciprului rămâne o confirmare a formei sale excelente, într-un sezon în care Pafos se pregătește de participarea istorică în grupele Ligii Campionilor, după trei tururi preliminare trecute cu succes.

