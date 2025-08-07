Visul Victoriei Mboko a devenit realitate! A învins-o pe Rybakina și a scris istorie la Montreal

Canadianca de 18 ani s-a calificat în prima finală WTA 1000 a carierei, după o victorie epică în fața Elenei Rybakina.

Victoria Mboko, revelația turneului de la Montreal, a electrizat publicul local cu un succes fabulos împotriva fostei campioane de la Wimbledon, Elena Rybakina. În vârstă de doar 18 ani, jucătoarea canadiană a salvat o minge de meci și a câștigat cu 1-6, 7-5, 7-6(4), după două ore și 46 de minute de joc tensionat, calificându-se astfel în prima sa finală din circuitul WTA.

Meciul a fost un test uriaș pentru Mboko, care a arătat maturitate, sânge rece și o stăpânire de sine ieșită din comun pentru o sportivă atât de tânără. După ce a pierdut clar primul set și a fost condusă în decisiv, Mboko a găsit resurse nebănuite pentru a răsturna soarta semifinalei. La final, ovațiile fanilor canadieni au fost copleșitoare, iar discursul emoționant rostit de Mboko pe teren a reflectat amploarea momentului:

„Sunt absolut copleșită. Să joc în fața publicului de acasă și să obțin o astfel de victorie împotriva unei campioane ca Elena este un vis devenit realitate. Am încercat să rămân concentrată punct cu punct, chiar și atunci când lucrurile păreau să scape de sub control. Suportul fanilor m-a purtat înainte, și sunt extrem de recunoscătoare pentru asta. E cea mai mare din cariera mea de până acum.

În momentele stresante, am găsit echilibrul între a fi agresivă și a rămâne calmă. Gestionez bine aceste situații, iar faptul că am jucat în fața publicului meu m-a ajutat să depășesc momentele dificile.”, a spus Mboko, vizibil emoționată.

Performanță istorică pentru tenisul canadian

Calificarea Victoriei Mboko în finala de la Rogers Cup o transformă în cea mai tânără canadiancă din istorie care reușește această performanță. Până acum, doar Faye Urban (1968 și 1969), Vicky Berner (1969) și Bianca Andreescu (2019) mai ajunseseră în finală în fața propriilor suporteri, dar toate aveau o vârstă mai mare decât Mboko la momentul respectiv.

Totodată, parcursul ei la Montreal este unic în istoria Canadei: Mboko a devenit prima jucătoare canadiană care elimină trei campioane de Grand Slam în același turneu WTA – Sofia Kenin, Coco Gauff și Elena Rybakina.

Finala de la Montreal va fi și ea una cu totul specială. Mboko o va înfrunta pe Naomi Osaka, care a revenit în topul tenisului feminin după o pauză de peste trei ani și a trecut de Clara Tauson în semifinale (6-2, 7-6). Este pentru prima dată din 1979 încoace când două jucătoare fără statut de cap de serie se înfruntă pentru trofeu în acest turneu, o situație extrem de rară în istoria competiției.

Duelul dintre Victoria Mboko și Naomi Osaka va avea loc în noaptea de joi spre vineri, de la ora 02:00, și va reprezenta prima confruntare directă dintre cele două.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!