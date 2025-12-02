Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a amenințat luni cu instanța postul britanic BBC, după ce acesta a publicat un reportaj în care afirmă că forțele de ordine georgiene au folosit anul trecut o armă chimică pentru a dispersa protestele antiguvernamentale, relatează agențiile AFP și DPA, potrivit TRTWORLD.

Într-o declarație difuzată luni, partidul Visul Georgian denunță ‘afirmațiile absurde și false’ ale postului BBC și îl amenință pe acesta că ‘va acționa pe toate căile legale disponibile’ pentru a-l trage la răspundere.

Potrivit postului britanic – amenințat cu instanța într-un caz separat și de președintele american Donald Trump pentru că i-a editat un discurs -, autoritățile georgiene ar fi folosit ‘o armă chimică ce datează din Primul Război Mondial’, un gaz incapacitant denumit camit, care provoacă arsuri, tuse și vărsături.

Serviciile de securitate georgiene au anunțat că au lansat o anchetă pentru a stabili ‘pe ce informații s-a bazat BBC’ și pentru a evalua ‘pertinența și credibilitatea acestora’.

De partea sa, BBC se apără afirmând că reportajul său ‘include dovezi din mai multe surse, atât din interiorul, cât și din afara țării’, inclusiv ‘mărturii directe ale protestatarilor, ale mai multor denunțători, experți ai ONU și georgieni, precum și un studiu medical și documente și rapoarte scrise’.

Guvernul de la Tbilisi a suspendat procesul de aderare la UE

Opoziția georgiană, susținută de Bruxelles, de state vest-europene și de fosta administrație a președintelui american Joe Biden, desfășoară cu regularitate proteste de stradă, unele violente, și nu recunoaște rezultatul alegerilor legislative desfășurate în urmă cu un an și câștigate de partidul Visul Georgian al premierului Irakli Kobahidze. Acesta din urmă acuză opoziția și UE că urmăresc să-l înlăture de la putere pentru a putea deschide în Georgia un al doilea front împotriva Rusiei.

Protestele s-au intensificat de la sfârșitul anului trecut în urma suspendării de către guvernul de la Tbilisi a procesului de aderare la UE, proces ce fusese deja înghețat de Comisia Europeană, care a acuzat guvernul lui Kobahidze de autoritarism și apropiere de Rusia, după ce Georgia a adoptat o serie de legi criticate de Occident, printre care una anti-LGBT și o alta care obligă ONG-urile să își dezvăluie finanțările primite din străinătate.

