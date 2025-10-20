Memoriile postume sugerează că experiențele ei timpurii au făcut-o „victima perfectă” pentru Epstein și Maxwell

Virginia Giuffre descrie ani de abuz sexual comis de tatăl ei și de un prieten al familiei într-un memoriu postum care va fi publicat săptămâna viitoare.

Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (Fata nimănui: memorii despre supraviețuirea abuzului și lupta pentru dreptate) spune povestea felului în care a fost recrutată de Ghislaine Maxwell, la vârsta de 16 ani, pentru a lucra ca maseuză pentru Jeffrey Epstein, finanțistul pedofil.

Giuffre, care a murit prin sinucidere la vârsta de 41 de ani în aprilie, spune că experiența ei timpurie de abuz a făcut-o „victima perfectă” pentru cei doi.

„Știu ce înseamnă monștrii”, a scris ea. „În copilărie, am experimentat aproape orice formă de abuz: incest, neglijare parentală, pedepse corporale severe, molestare, viol.

„În adolescență, am fost traficulată sexual de un alt pedofil chiar înainte să-i întâlnesc pe Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell.”

Anii săi tulburi de adolescență au fost folosiți de susținătorii lui Epstein pentru a pune la îndoială acuzațiile ei că miliardarul a abuzat-o când era adolescentă. În cartea sa, din care The Telegraph a obținut un exemplar înainte de publicarea de săptămâna viitoare, ea scrie că a venit momentul să spună întreaga poveste.

Cartea conturează imaginea unei fete care a îndurat abuzuri îngrozitoare cu mult înainte de a fi observată de Maxwell.

Născută în 1983, povestea începe cu o copilărie modestă, dar fericită. Locuia în Florida cu mama ei, Lynn, și tatăl ei, Sky Roberts, și își amintește bucuria de a primi un ponei, Alice.

Lucrurile s-au schimbat, scrie ea, când tatăl a început să o pregătească pentru culcare, să o înfofolească și să o strângă în brațe.

Ea a descris cum, într-o zi, el a făcut-o să stea în picioare în cadă ca să o poată spăla „între picioare”.

„În noaptea aceea, în camera mea, tata m-a atins în feluri în care nimeni nu mai făcuse până atunci”, a scris ea.

„Mi-a spus că sunt fata lui specială, preferata lui, și că acesta era modul lui de a-mi oferi «dragoste în plus».”

„La început și-a folosit degetele. Apoi, câteva zile mai târziu, gura.”

A făcut tot posibilul să-l descurajeze, declarându-se „o fată mare” care se poate spăla singură sau ascunzându-se sub somieră.

„Ritualurile de culcare s-au terminat, dar abuzul nu”, a scris ea.

Mama ei a devenit rece și distantă, a continuat ea, și a început să o lovească cu crenguțe de trandafir cu spini, întrebându-se cu voce tare dacă nu cumva plecase din spital cu bebelușul greșit.

A făcut pe rând infecții urinare, spre nedumerirea asistentelor și a unui medic care i-a spus mamei că himenul fetei era rupt.

„Oh, călărește”, a fost explicația, potrivit relatării lui Giuffre.

Infecțiile au devenit atât de grave încât a fost poreclită la școală „fata cu pipi”. Lucrurile au căpătat o turnură și mai întunecată când i-au fost prezentați Forrest, un prieten al tatălui, și fiica acestuia, Sheila.

Într-o seară, tatăl, mama și Forrest beau bere pe verandă, când unul dintre bărbați a sugerat să „facă schimb” de fete pentru o noapte.

„Nu voi ști niciodată data exactă când am fost lăsată pentru prima dată cu Forrest”, a scris ea. „Îmi amintesc doar că s-a întâmplat cu permisiunea tatălui meu.”

Giuffre vorbise anterior despre faptul că a suferit abuzuri din partea unui prieten de familie. Însă este prima dată când își acuză propriul tată de abuz.

„Când am început să lucrez la această carte împreună cu un colaborator, nu spusesem niciodată public că tatăl meu m-a molestat și apoi m-a dat altui bărbat să mă molesteze”, a scris ea.

Ea a descris cum abuzurile celor doi bărbați au fost atât de asemănătoare, încât părea că își comparau notițele.

După ce Forrest a violat-o pe Giuffre, tatăl ei a făcut același lucru, potrivit cărții.

Ani mai târziu, Giuffre a reluat legătura cu Sheila, care i-a spus că, până atunci, suferise ani de abuzuri.

Ulterior, Giuffre a reușit să obțină un ordin de restricție împotriva tatălui ei și a plecat să locuiască la o altă rudă.

„Din ceea ce am reușit eu și Sheila să punem cap la cap, se pare că, în acel moment, Forrest și-a îndreptat atenția către mine.”

Mai târziu, Forrest a fost condamnat la 14 luni de închisoare pentru abuzarea unei fete din Carolina de Nord și a petrecut 10 ani pe lista infractorilor sexuali.

Într-o notă adresată colaboratorului lui Giuffre, Sky Roberts a negat că și-ar fi abuzat fiica și a spus că bărbații care profită de copii mici ar trebui „castrați”.

„Ca să clarificăm lucrurile, nu mi-am abuzat niciodată fiica și nici nu știam că Forrest a făcut așa ceva. Dacă aș fi știut, aș fi fost foarte furios și aș fi avut grijă să rezolv situația,” a spus el, potrivit cărții.

„I-am oferit fiicei mele tot ce și-a dorit vreodată și nu am atins-o niciodată sexual.”

Giuffre visa să devină medic veterinar, dar notele i-au scăzut brusc. A fost trimisă la Growing Together, un „centru de tratament” notoriu, care a fost ulterior investigat și închis.

Capitolele respective servesc drept introducere la ceea ce a urmat: ea a ajuns pe străzi, a fost violată de adolescenți mai mari și de un șofer care o luase la autostop, apoi a fost luată de Ron Eppinger, un traficant de sex din Miami, care conducea o falsă agenție de modeling numită „Perfect 10”.

În unele relatări despre acea perioadă a vieții ei, când avea doar 15 ani, Giuffre a fost descrisă ca participantă de bunăvoie la prostituție.

Ea însă scrie că a fost hotărâtă să corecteze această percepție:

„Eram un copil înfrânt, fără speranță. Știam că ceea ce se întâmpla nu era corect.”

„La scurt timp după ce Eppinger a început să mă traficheze prietenilor săi, am știut cum e să fii un cățeluș ales dintr-un cuib, care doar speră ca noul stăpân să nu fie dintre cei care lovesc. Doar încercam să supraviețuiesc.”

A urmat o scurtă perioadă de respiro atunci când a fost trimisă la o fermă de cai din nordul Floridei, unde a putut să-și redescopere dragostea pentru animale.

Însă chiar și acolo a fost forțată să-l „servească sexual” pe proprietarul fermei.

În cele din urmă, a fost „dată” unui asociat al lui Eppinger, unde a fost prinsă într-o razie a FBI-ului și adusă înapoi în familia sa.

Între timp, tatăl ei avea un loc de muncă la Mar-a-Lago, clubul din Palm Beach deținut de Donald Trump, și i-a găsit și ei o slujbă acolo.

Restul cărții descrie cum, într-o dimineață, Ghislaine Maxwell a observat-o în timp ce mergea spre serviciu și a dus-o să-l cunoască pe Jeffrey Epstein.

În următorii doi ani, Giuffre a fost abuzată și violată de o serie de asociați ai lui Epstein.

Ea se întreabă, pentru cititor:

„De ce am rămas? De ce fete ca mine continuau să se întoarcă în vizuina miliardarului, chiar și atunci când știau ce își dorea?”

Și își oferă singură răspunsul:

„Înainte de a-l întâlni pe Epstein, una dintre victimele lui își văzuse tatăl bătând până la moarte un băiat de opt ani; alta fusese martoră la sinuciderea iubitului ei.”

„Eram fete de care nimănui nu-i păsa, iar Epstein prefăcea că îi pasă.”

Vineri, prințul Andrew, pe care Giuffre l-a acuzat că a abuzat-o, a fost forțat să renunțe la titlurile sale regale, după ce s-a aflat că a păstrat legătura cu Epstein mai mult timp decât recunoscuse anterior, potrivit relatărilor.

Andrew neagă orice faptă greșită.