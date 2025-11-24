Viitor incert pentru Vinicius Junior la Real Madrid. Relația tensionată cu Xabi Alonso amenință prelungirea contractului

Viitorul lui Vinicius Junior la Real Madrid rămâne incert, după ce atacantul brazilian a informat conducerea clubului că nu intenționează să-și prelungească contractul până când nu vor exista schimbări în echipă. În prezent, contractul său expiră în 2027, însă negocierile pentru o prelungire au stagnat.

Viitor incert pentru Vinicius Junior la Real Madrid

Relația tensionată dintre Vinicius și antrenorul principal Xabi Alonso a agravat situația. Conform relatărilor, atacantul s-a simțit marginalizat, fiind adesea schimbat în ultimele minute ale meciurilor în favoarea altor jucători. Conflictul a atins apogeul în timpul El Clasico din luna trecută, când Vinicius și-a pierdut calmul după ce a fost înlocuit împotriva FC Barcelona și a sugerat că ar putea părăsi clubul.

După acest incident, brazilianul a fost legat de mai multe echipe din Premier League și Saudi Pro League, însă recent au apărut informații contradictorii despre o eventuală prelungire a contractului. Reporterul spaniol Mario Cortegana a declarat pentru The Athletic că Vinicius a clarificat că nu intenționează să semneze prelungirea în timp ce relația cu Alonso rămâne tensionată.

CITEȘTE ȘI – Probleme mari pentru Dinamo înaintea meciului cu Botoșani! Alberto Soro s-a îmbolnăvit și a rămas acasă

În paralel, situația lui Alonso la Real Madrid devine tot mai delicată. Conform surselor, echipa traversează o serie de trei meciuri fără victorie, ceea ce a declanșat „alarme” în conducerea clubului. Florentino Pérez i-ar fi transmis antrenorului un ultimatum clar, indicând că poziția sa depinde de rezultate imediate și de restabilirea stabilității competitive în vestiar. Mai multe surse apropiate clubului susțin că jucători cheie nu mai au încredere deplină în Alonso, iar moralul echipei a fost afectat de pierderea lideratului în campionat.

Astfel, Real Madrid se confruntă cu o perioadă critică, în care atât viitorul starului brazilian, cât și al antrenorului principal, sunt puse sub semnul întrebării.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.