VIDEO: Ucrainenii respectă Paștele chiar dacă se tem de atacurile rusești

Zeci de localnici au primit binecuvântări de Paște și au participat la slujbă în orașul Zaporizhzhia din sud-estul Ucrainei, în ciuda temerilor legate de posibile atacuri rusești.

Șeful Bisericii Ortodoxe din Ucraina a cerut clerului și credincioșilor în această săptămână să renunțe la slujbele de Paște pe timp de noapte în zonele din țară afectate de lupte, temându-se că bombardamentele rusești vor continua în timpul perioadei Paștelui ortodox.

Zaporizhzhia se află la aproximativ 20 km de linia frontului și a fost lovită de bombardamente în ultimele zile.

Mulți credincioși, precum Olena Kolodyazeva, au venit la Catedrala Sfintei Treimi cu coșuri cu ouă de Paște pictate ornamental și paska, o pâine tradițională ucraineană de Paște, dar numai pentru a primi binecuvântarea preotului de afară. O mulțime mică a participat la slujba de Paște de dimineață din interiorul bisericii.

„Noi nu am intrat în biserică. Am făcut totul rapid. Am primit binecuvântările de la preot și acum suntem în drum spre casă”, a declarat Kolodyazeva.

Rusia afirmă că desfășoară o operațiune militară specială în Ucraina, care are ca scop demilitarizarea și „denazificarea” țării. Ucraina și Occidentul resping acest lucru ca fiind un pretext nefondat.

