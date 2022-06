Parada „ Marșul Culorilor” dă startul sărbătorilor jubiliare din Marea Britanie

Parada militară „Marșul Culorilor” a dat startul celebrării Jubileului de platină a Reginei Elisabeta a II-a în Marea Britanie, joi (2 iunie).

Cunoscută și sub numele de Parada de ziua Reginei, „Marșul Culorilor” are peste 1.200 de soldați care participă împreună cu trupe militare. Are loc de mai bine de 260 de ani.

Are loc în prima dintre cele patru zile de sărbători din Marea Britanie pentru a marca cele șapte decenii pe tron ale reginei Elisabeta.

Marșul Culorilor din Marea Britanie a fost mereu onorat de Regina Elisabeta a II-a din 1955 încoace, exceptând anii pandemiei de Covid-19

Regina a participat la fiecare astfel de paradă din 1955 încoace, ceremonii reduse având loc în ultimii doi ani din cauza restricțiilor cauzate de coronavirus.

Din cauza problemelor sale de mobilitate, pentru prima dată va primi salutul soldaților și ofițerilor de pe balconul Palatului Buckingham.

Regina Elisabeta a II-a lansează de la balconul oficial al Palatului Buckingham seria de festivităţi organizate pentru a marca domnia sa de 70 de ani, o longevitate fără precedent în istoria Marii Britanii, celebrată într-o perioadă de tranziţie pentru monarhia din această ţară, informează AFP.

Fanioane, drapele şi portrete uriaşe au fost arborate pe străzile din tot Regatul Unit, iar admiratorii familiei regale şi-au amplasat corturile la Londra pentru a putea să ocupe primele rânduri rezervate participanţilor la ceremoniile ce marchează Jubileul de Platină al suveranei de 96 de ani.

