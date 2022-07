Mai multe dovezi au fost strânse pentru un caz de genocid împotriva Rusiei

Mai multe dovezi au fost strânse pentru un nou caz de genocid împotriva Rusiei după bombardamentele ce se desfășoară intens la Harkov.

Academia Națională de Economie Urbană din Harkov și clădirile rezidențiale din centrul orașului au fost bombardate de forțele ruse sâmbătă dimineața (23 iulie), a declarat purtătorul de cuvânt regional al Ministerului de Interne.



Rusia neagă că a vizat civili în ceea ce numește o „operațiune militară specială”.

Sunt dovezi tot mai clare că un nou genocid al Rusiei s-a petrecut și se petrece la Harkov după un bombardament cu un tun de câmp



Un tun de câmp „Giatsint” a acoperit Harkovul cu obuze de fragmentare, potrivit unei investigații preliminare.



Dovezile „vor fi folosite în dosarul împotriva Federației Ruse, acuzând-o de genocid împotriva civililor din Harkov”, a declarat purtătorul de cuvânt al filialei regionale Harkov a ministerului de interne, Olena Barannik. Ea a adăugat că o persoană a fost rănită.



Forțele ruse lovesc Harkovul de câteva săptămâni. Autoritățile regionale au spus că blocurile de apartamente și școlile au fost vizate, civili fiind uciși.

Imaginea zilei la Harkov: un tată strânge mâna băiatului de 13 ani ucis de o rachetă a Rusiei

Imaginea zilei vine de la Harkov unde un tată îndurerat strânge mâna băiatului de doar 13 ani ucis de o rachetă a Rusiei într-un bombardament asupra orașului.

Un baiat in varsta de 13 ani a fost ucis in aceasta dimineata de o racheta ruseasca in orasul Harkov din estul Ucrainei, au anuntat oficialii locali. Imaginea in care tatal disperat strange mana copilului sau a ajuns virala in intreaga lume dupa ce a fost publicata de agentia Reuters.

Baiatul, al carui nume nu a fost dezvaluit, a murit din cauza ranilor suferite cand o racheta ruseasca s-a izbit de o moschee aflata in apropierea statiei de autobuz in care se afla.

Alte doua persoane – un barbat si o femeie – au murit, de asemenea, potrivit guvernatorului regional din Harkov, Oleh Synehubov, potrivit aktual24.ro.

La Harkov un tată strânge mâna băiatului de 13 ani ucis ceva mai devreme de o rachetă rusească, atac în care sora lui a fost rănită

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!