Forțele aeriene franceze îi aduc un omagiu lui „Maverick” Tom Cruise

Forțele aeriene franceze i-au dat onorul celebrului actor Tom Cruise, ce joacă în noul film „ Top Gun: Maverick”, continuarea prestigiosului „ Top Gun” din 1986.

Starul de la Hollywood, Tom Cruise, a fost onorat de forțele aeriene franceze, în timp ce a participat la premiera filmului său, o continuare a celebrului „Top Gun”, la Festivalul de Film de la Cannes.



Lansarea „Top Gun: Maverick”, amânată din 2019 din cauza pandemiei, a adus o mare vânzare de bilete la festivalul din acest an, care se desfășoară în perioada 17-28 mai, potrivit Reuters.

Forțele aeriene franceze l-au omagiat pe celebrul actor Tom Cruise, prezent la Cannes, pentru noua producție: „ Top Gun: Maverick”

Cruise i-a încântat pe fani semnând autografe și pozând pentru selfie-uri, înainte de a merge pe covorul roșu alături de producătorul Jerry Bruckheimer și scenaristul Christopher McQuarrie, colaboratori de lungă durată, și colegi de distribuție, inclusiv Jennifer Connelly, Jon Hamm și Miles Teller.



Un contingent de avioane ale Forțelor Aeriene Franceze a zburat deasupra capului, aruncând fum roșu, alb și albastru, în timp ce actorul urca treptele Palais des Festivals.



Festivalul urmează să aducă un omagiu special realizărilor lui Cruise în cinema, la proiecția de miercuri seara.

Tom Cruise fusese anunțat că i se va oferi un omagiu special la acest festival încă de acum o lună

Cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de la Cannes îi va oferi un omagiu special lui Tom Cruise pentru întreaga sa carieră, cu prilejul aniversării a 30 de ani de la singura sa prezenţă la acest concurs cinematografic şi prezentării, în premieră mondială, a noului său film „Top Gun: Maverick”.



Omagiul va avea loc pe 18 mai, exact după trei decenii de la prezentarea la Cannes a filmului „Far and Away”, în care a jucat starul american sub îndrumarea regizorului Ron Howard, notează vineri într-un comunicat organizatorii festivalului.



La aceeaşi dată, în anul 1992, Tom Cruise i-a înmânat trofeul Palme d’ Or realizatorului danez Bille August, pentru filmul său „The Best Intentions”.



Cu prilejul acestui omagiu, actorul american va avea o conversaţie pe scenă cu jurnalistul Didier Allouoch.



În cursul serii Tom Cruise va asista la prezentarea în premieră mondială a noului său „Top Gun: Maverick”, un sequel al legendarului film „Top Gun” (1986) care va fi lansat pe marile ecran din Franţa pe 25 mai, cu două zile înainte de premiera din SUA.



În noua producţie, Tom Cruise, în vârstă de 59 de ani, îşi va relua rolul pilotului de avioane de luptă Pete „Maverick” Mitchell, pe care l-a jucat în filmul original din 1986, alături de Val Kilmer.



Cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 17- 28 mai. Componenţa juriului nu a fost deocamdată anunţată, iar selecţia oficială va fi dezvăluită pe 14 aprilie.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!