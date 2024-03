VIDEO. Vlad Huidu, reacție fabuloasă când a auzit că soția va juca într-un lungmetraj

Giulia Anghelescu, Filip Munteanu și Marian Olteanu sunt protagoniștii principali ai lungmetrajului „Noaptea lui Vlad”, cea dintâi fiind Raluca, mama lui Vlad, personajul principal din această operă.

“Tre’ să te pupi cu cineva?”

Vlad Huidu este căsătorit cu Giulia Anghelescu, cei doi fiind și finaliști la America Express în sezonul trecut. Huidu a avut o reacție fabuloasă atunci când a primit vestea.

“Cu toate e foarte greu, e o provocare tot ce se întâmplă zilele acestea. Deși am mai avut un rol mic în lungmetrajul „Faci sau Taci” nu există comparație, pentru că aici chiar am mult de spus. Dar îmi doream mult provocarea asta, să mai joc într-un film. A fost greu să rețin tot ce am de zis, a fost foarte greu pentru că presiunea este foarte mare, având în vedere că sunt doar actori foarte cunoscuți și actori cu o experiență foarte mare.

Dar poate fi și un avantaj, un noroc, dacă știi să profiți de el. Colegii mei de distribuție din filmul „Noaptea lui Vlad” au fost extrem de drăguți, extrem de îngăduitori și m-au învățat și au avut răbdare cu mine, pentru că nu e domeniul meu. Dar e un domeniu în care îmi place să explorez și sper din suflet să iasă totul bine”, a răspuns Giulia, după ce a fost întrebată dacă nu simte o presiune în legătură cu acest rol, potrivit cancan.ro.

“Este soțul meu din film, e OK, are binecuvântarea lui Păpu, este totul în regulă, stați liniștiți. N-avem secvențe deocheate. Asta a fost și prima întrebare a lui Păpu, atunci când a aflat de proiect, înainte să confirm și să zic că vreau, că eu chiar îmi doream. El m-a întrebat «tre’ să te pupi cu cineva?». Și eu am zis «nu, că m-am uitat pe scenariu și nu e nimic acolo»”, a continuat Giulia, după ce a fost întrebată cum se înțelege cu Marian Olteanu.

