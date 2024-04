Într-o partidă tensionată din cadrul etapei a 3-a a play-out-ului din Superliga României, UTA Arad a reușit să obțină o victorie crucială cu scorul de 1-0 împotriva echipei FC Botoșani.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Conte în minutul 37 al partidei. Practic, arădenii au “rezolvat” meciul încă din prima repriză. Câteva minute mai târziu, Conte a văzut și cartonaș galben.

Echipele de start

UTA Arad: Kucher – Căpuşă, Stolnik, Conte, D. Rodrigues – Omondi, Machado, Vulturar – Micovshi, Luckassen, Imoh.

FC Botoşani: Ducan – Benzar, Sadiku, Şeroni, Ţigănaşu – G. David, Dican, I. Filip – E. Florescu, E. Lopez, Ofosu.

Mircea Rednic, după ce UTA a câștigat meciul cu Botoșani

“Sunt trei puncte importante, dar vreau să încep cu atmosfera, care a fost incredibilă. Nu-mi imaginam așa ceva, au fost 5.000 de copii, au strigat, ne-au încurajat, au mare merit la victoria noastră.

Scopul scuză mijloacele, am făcut o primă repriză bună, am avut emoții în a doua, trebuie să-l felicit pe Kucher (n.r. portarul, pentru intervențiile pe care le-a avut), fundașii centrali. A fost un moment delicat, fără galerie, dar s-a format o echipă bună și trebuie să ne bucurăm.

Le-am dat liber mâine deși nu era în program. Au meritat, prime nu le-am mai dat, asta e prima pentru efortul făcut. Sunt momente în care mai jucăm și așa, per ansamblu asta am vrut. În sfârșit, am ajuns pe primul loc în play-out. Sper că decizia care se va lua va fi pentru fotbal (n.r. apelul făcut de UTA după suspendarea primită).

Acum au fost 5.000 de copii, mai adăugăm 5.000 de fete și femei frumoase și jucăm cu stadionul plin (n.r. râde), nu-mi fac probleme. E incredibil ce e aici, la Arad. E un exemplu, demonstrează faptul că Aradul trăiește prin fotbal, de la cei mici până la cei în vârstă. Mă bucur că sunt antrenorul lor. Nu vreau să stăm cu emoții ținând cont de starea mea de sănătate, dacă vom câștiga meciul de vineri cu Sibiu avem șanse mari să ne salvăm”, a declarat Mircea Rednic, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

